Yaz beslenmesinde sıvılara yer açın

Yaz aylarında sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısının arttığını belirten Diyetisyen Hande Güngör, yükselen vücut ısısının beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabileceğini söyledi. Medicana Bursa Hastanesi'nden Diyetisyen Hande Güngör, metabolizma terleme ile vücut ısısını dengede tutulmaya çalışsa da, aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısının dengede tutulamayacağını söyledi. Güngör, "Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı, kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ve tansiyon düşürücü, idrar söktürücü gibi ilaçların kullanımı sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir" dedi.

SUSAMASANIZ BİLE SU İÇİN

- Susuzluk hissi olmasa bile her gün en az 12-14 su bardağı sıvı tüketilmelidir.

- Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.

- Su dışında çay veya kahve yerine süt, meyve suyu, ıhlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları, meyve ve sebze suları, sade maden suyu tercih edilmelidir.

- Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için peynir, zeytin, kuruyemiş gibi sodyum kaynaklarından; yumurta, süt ve süt ürünleri ve koyu yeşil yapraklı sebzeler gibi kalsiyum kaynaklarından; muz, pazı, patates, ve baklagiller gibi potasyum kaynaklarından zengin beslenmek gerekir.

- Su oranı yüksek, mevsimine uygun sebze ve meyvelerden destek alınmalıdır.

Su içeriğinden zengin salatalık, marul, kabak, kavun, karpuz, limon, ananas, çilek, üzüm gibi yiyecekler sıvı ihtiyacının karşılanmasını destekler.

- Mide kramplarına sebep olabileceği için çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir. Bu gibi besinler tüketilecekse yavaş ve küçük porsiyonda tüketilebilir.

- Vücut direncini artırmak için bol miktarda sebze ve meyve tüketilmelidir.

- Yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı, yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır.

Yemekleri pişirirken haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.

- Dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulma riski olan besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.