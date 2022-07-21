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Haberler Sağlık Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Vücudumuzun komut merkezi olan beynimizin sağlığı diğer bütün organlar açısından kritik önem taşır. Bundan dolayı, tükettiğimiz yiyeceklerin içeriği çok önemlidir. Unutkanlığı azaltan, zeka gelişimini tetikleyen ve genel beden sağlığı için gerekli bütün şeyleri içerisinde bulunduran besinleri tüketmek önemlidir. İşte demir gibi hafızanın kaynağı o gizli besinler…

21.07.2022, 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022, 17:03

Hafızanızın düzgün çalışması için Omega-3 besinlerini sofranıza dahil etmeniz şart. Omega-3 zekânın gücünü ve hafızanın keskinliğini belirler. Kısacası beynin gizli kahramanıdır. Omega-3 içeren besinleri bir araya getirdik.

Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Sağlıklı bir beyin için vitamin denilince tüm uzmanlar Omega-3'ün önemini vurguluyor. Yaşlanınca hafızanın diri kalmasını istiyorsanız Omega-3 içeren besinler şart.

Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

Omega-3 kişide problem çözme yeteneğini geliştirdiği gibi kansere karşı da etkin koruma sağlar. Araştırmalara göre Omega-3 içeren besinlerle beslenenler beynin hafıza ve görsel verileri işleme yeteneği daha iyi çalıştığı görülmüştür. Dikkat gerektiren eylemlerde ise Omega-3 tüketen bireyler daha başarılıdır.

Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

OMEGA-3 İÇEREN DENİZ ÜRÜNLERİ

Uskumru

Palamut

Somon

Sardalya

Sizi herkesten zeki yapacak o besin! Duyunca çok şaşıracaksınız...

OMEGA-3 İÇEREN KURU YEMİŞLER

Tuzsuz badem

Fındık

Ceviz

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