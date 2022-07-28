Sağlıklı omurga için en etkili yöntemleri seçin

Evde, işyerinde ya da gün içerisinde yaptığımız yanlış hareketlerin farkında olmadan da olsa omurgaya zarar verdiğini kaydeden Fizyoterapist Necdet Döner, "İlerleyen zamanlarda, bel ve boyun fıtıkları, bel, boyun ve sırt ağrıları kaçınılmaz olmaktadır. Bu tür şikayetleri en aza indirmek için en etkili yöntem doğru duruş ve egzersizden geçmektedir" dedi.

Döner, masa başı çalışanlarda doğru duruş için bel bölgesinin fizyolojik kıvrımı bozulmayacak şekilde bel yastığı kullanılabileceğini, masanın boyuna göre sandalyenin boyunun ayarlanabileceğini söyledi.

KLAVYE KULANIMI

Klavye ve fare kullanımı için el bileğinin pozisyonlarına dikkat etmenin son derece fayda olduğunu söyleyen Döner, "Her 30-45 dakikada bir ayağa kalkıp dolaşın. Unutmayın ki en iyi duruş bir sonraki duruştur" diye konuştu.

BUNLARA DİKKAT EDİN!

OMURGA sağlığı için ofis çalışanlarının omuz ve boyun germe hareketleri yapabileceğini kaydeden Fzt. Necdet Döner, omurga sağlığı için bazı tavsiyelerde bulundu.

YERDEN bir eşya alırken belinizi doğrudan bükmeyin dizlerinizi kırın alacağınız eşyayı kendinize yakın tutarak kaldırın. Böylelikle bel bölgesine binen yükü azaltmış olursunuz.

OMURGA sağlığı için bir diğer önemli konu ise ideal kilomuzda kalmaktır. Omurgamızın taşıyabileceği bir kapasite vardır. İdeal kilonuz eğer 50 kilogram ise o kiloda kalmaya çalışın. Bunun üzerinde olduğu zaman omurganız her zaman fazladan yük altında kalır; bu da omurga sağlığına zarar verir.

OMURGA çevresindeki adele gruplarını güçlendirmemiz gerekir. Egzersiz konusunda fizyoterapistlerden yardım alabilirsiniz.

OMURGA sağlığı için düzenli aralıklarla manuel terapi seansı almanız omurga problemlerinin oluşmasını önler, sağlıklı bir omurgaya sahip olmanıza yardımcı olur.