Yaz beslenmesine dikkat!

Uzman diyetisyen Mine Şenarslan Toraman, yaz meyvelerinin ve sıcaklarda sık tüketilen dondurmanın şeker düzeyinin yüksekliğine dikkat çekerek yaz beslenmesi konusunda önemli önerilerde ve uyarılarda bulundu.

Toraman, "Yaz aylarında sebze ve meyve çeşitliliği artıyor. Bu konuda çok şanslıyız. Yaz aylarındaki sebze ve meyvelerin su içerikleri çok yüksek olduğu için vücudun susuz kalmasını engellemiş oluyoruz. Ama meyve yemekte abartılı olmamalıyız. Çünkü meyvedeki fruktoz da bize kilo aldırabilir. Yazın yapılan en büyük beslenme hatalarından biri budur" dedi.

KARPUZUN YANINA PEYNİR

Meyvenin ayrıca tek başına yenilmemesi gerektiğine dikkat çeken diyetisyen Toraman, "Kan şekerimizi dengelemesi için yanında yine bir avuç kadar çiğ kuruyemiş ya da süt veya yoğurt tüketilebilir. Ayrıca meyveyi olabildiğince gün içerisinde saat 17.00'den sonra tüketmemekte fayda vardır. Çünkü meyvedeki şeker vücutta yağ olarak depolanmasına zemin hazırlayabilir. Karpuz yaz aylarının vazgeçilmezidir ama sınırsız yemek doğru değildir. Özellikle diyabet hastalarında bunu çok önermiyoruz. Yanında 1 dilim peynir ya da biraz yoğurt ile 1-2 dilimi geçmeyecek şekilde tüketebiliriz" diye konuştu.

GÜNDE 2 TOP DONDURMA YETER

TIPKI meyveler gibi dondurmanın da tüketiminin sınırlandırılması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Toraman, "Yazın dondurma tüketimi artıyor. Dondurmada da sınırsız tüketimden kaçınmalıyız.

GÜN içerisinde, gündüz saatlerinde 2-3 top kadar tüketirsek bizim için yeterli olacaktır. Hazır dondurmalardan çok pastane usulü ev yapımı dondurmaları öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

SEBZEYİ AZ SULU VE ZEYTİNYAĞLI PİŞİRİN

DİYETİSYEN Toraman, sebzelerle hazırlanan hafif yemeklerin önemine değinerek, "Sebzeleri olabildiğince zeytinyağlı ya da fırında az yağlı pişirmeye özen gösterelim. Sebzeyi çok kavurarak değil de az sulu bir şekilde pişirirsek vitamin ve mineral bakımından değerini korumuş oluruz" dedi.