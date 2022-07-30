Bol su iç, bağışıklığını koru, kanserden korun

Bağışıklık sisteminin vücudu mikroplara karşı savunan doku ve organlardan meydana geldiğini belirten uzmanlar, düzgün çalıştığında vücudu virüsler, bakteriler, küfler, parazitler gibi patojen mikroorganizmalara, alerjenlere ve kanser hücrelerine karşı koruduğunu söyledi. Bu sistemin işleyişinin karmaşık ve dinamik bir iletişim ağına dayalı olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Nizamoğlu, "Sistem yetersiz olduğunda veya zayıfladığında vücut birçok hastalığa yatkın hale gelir. Bağışıklık sisteminin iki parçası vardır. Doğal bağışıklık sistemi ve doğuştan gelen bağışıklık sistemi. Kazanılmış bağışıklık sistemi ise vücudumuzun önceden temas ettiği spesifik patojenleri hedef alır. Bu iki sistem birbirini tamamlar" diye konuştu.



YETERLİ VE KALİTELİ UYKU

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için önerilerde bulunan Nizamoğlu, "Vücudun en fazla tamir olduğu zaman yeterli ve kaliteli uykudur. Düzensiz ve az uyuyan kişilerin vücut direnci zayıfladığı için hastalıklara yakalanması daha kolay olmaktadır. Günlük 30 dakikalık bir yürüyüş gibi düzenli ve ılımlı bir şekilde egzersiz yapmak, bağışıklık sistemini güçlendirirken stresi de azaltır" dedi.



PROBİYOTİKLERİ TERCİH EDİN

Nizamoğlu, "Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemi üzerinde yararlı etkileri olan probiyotikleri tercih etmek gerekir. En önemli probiyotik gıdalar; ev yapımı yoğurt, sirke, tarhana, şalgam ve turşudur. Tüm vücut sistemlerinin çalışması için su gereklidir. Günde en az 2 litre su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına, besinlerin hücrelerimize ulaşmasına, bakterilerin ve virüslerin etkisiz hale gelmesine yardımcı olur. Kişisel temizliğe de özen göstermek, elleri sabun ve bol su ile düzenli olarak yıkamak önemlidir" dedi.



DENGELİ VE DÜZENLİ BESLENMEYE DİKKAT!

Düzenli ve dengeli beslenmenin de bağışıklık sistemi için önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen Nizamoğlu, "İnsan vücudu çeşitli karbonhidrat, protein, yağ, mineral, vitamin ve su gibi besin öğelerine ihtiyaç duyar. Her biri farklı oranlarda ihtiyaç listesindedir. Bağışıklık sistemi için özellikle A, B, C, E, D vitaminleri ve çeşitli mineralleri içeren besinleri almaya özen göstermelidir" ifadelerini kullandı.

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