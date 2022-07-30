Kabak makarna ile 3 günde 3 kilo detoksu!

Kabak, düşük kalorili olması nedeniyle diyet listelerinde en çok yer verilen sebzelerden biridir. Kabak detoksu diyetini doğru bir beslenme programı ile tükettiğinizde hem sağlıklı, hem de hızlı bir şekilde kilo verebilirsiniz.
3 günde 3 kilo verilir mi? Kabak detoksu zayıflatır mı? Kabak diyeti nedir, nasıl yapılır? Tatilde tatlıyı fazla kaçırdıysanız, bu hafta fazla kaçamak yaptıysanız üzülmeyin. 3 günde 3 kilo verdiren kabak detoksu ile kilolarınızdan kurtulmanız mümkün. İşte, Son zamanların en popüler diyetleri arasında yer alan, 3 günde 3 kilo verdirdiği iddia edilen sağlıklı ve lezzetli kabak detoksu diyeti...
3 GÜNDE 3 KİLO VERDİREN KABAK DETOKSU DİYETİNDE YAPILMASI GEREKENLER NEDİR?
-Öncelikle bu detoksu hamileler, çocuklar, emziren anneler ve kronik hastalığı olanlar uygulamamalıdır.
-Vücudun toksinlerden arınmasını sağlamak amacıyla 3 gün içerisinde kahve, alkol ve siyah çay tüketilmemelidir.
-Diyet, yalnızca 3 gün uygulanmalıdır. 3 günden fazla tek bir besinle beslenmek doğru değildir.
-Şeker ve şeker içeren gıdalardan uzak durulmalıdır.
-Bitki çayı olarak gün içinde 3 fincan yeşil çay, rezene, meta veya beyaz çay tüketilebilir.
-Günde 2-2.5 litre su içilmelidir.
-Gün içinde ağır egzersizlerden kaçınılmalı, hareketsiz kalınmamalıdır. Özellikle yürüyüş ve tempolu koşu gibi egzersizler tercih edilmelidir.
KABAK DETOKSU TARİFİ: KABAK DETOKSU NASIL YAPILIR?
MALZEMELER:
2 adet kabak (orta boy)
2 adet ceviz içi
2 yemek kaşığı yağsız süzme yoğurt (Ev yapımı yoğurt)
İsteğe göre nane, dereotu, karabiber, kırmızı biber
NASIL YAPILIR?
-İlk olarak kabakları ince bir şekilde rendeleyin.
-Ardından rendelenmiş kabakları yağsız yapışmayan bir tavada kısık ateşte pişirin.
-Kabaklar piştiğinde soğuması için bir kenarda bekletin.
-Soğuyan kabakların üzerine yoğurt, ceviz içi ve baharatları ekleyin. Afiyet olsun.
KABAK DETOKSU BESLENME PROGRAMI: KABAK DETOKSU NASIL UYGULANIR?
Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta ve bir dilim peynir
Öğle: Kabak Detoksu Tarifi
Ara öğün: 2 adet meyve
Akşam: Kabak detoksu tarifi