Prostat kanseri tedavisinde etkin silah: Radyoterapi

Prostat kanserinin, tüm dünyada erkeklerde akciğer kanserinden sonra sık görülen kanser türü olduğunu belirten Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Zümre Arıcan Alıcıkuş her 5 erkekten bir tanesinin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma riskini taşıdığını söyledi.



ERKEN TEŞHİSLE BAŞARI

Prof. Dr. Alıcıkuş tedavi hakkında bilgiler verdi. Prostat kanserinin erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında tedavi başarısı yüzde 90'lara vardığını söyleyen Prof. Dr. Alıcıkuş, "Bu nedenle doğru tedavi seçimi çok önemli. Erken evre prostat kanserinde tedavi seçenekleri prostatektomi veya radyoterapidir. Radyoterapi, prostat kanseri hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili iyonizan radyasyonu kullanır" dedi.



ÖZEL PROGRAMLAR

Teknolojinin gelişmesiyle radyoterapi alanında büyük gelişmeler yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Alıcıkuş, "Günümüzde radyoterapide en sık kullanılan yoğunluk ayarlı / hacimsel radyoterapide, özel programlar ve ileri teknoloji tedavi cihazları sayesinde ışınlar şekillendirilebilmekte, hastalıklı bölgeye odaklanarak yoğunlaştırılabilmekte. Prostat kanserinde, radyoterapi ile uygulanan doz arttıkça daha başarılı sonuçlar alınmaktadır. Ancak, bu yüksek dozları verirken sağlıklı dokuların en aza doza maruz bırakılarak korunması önemli" dedi.



DOKULAR KORUNUYOR

PROF. Dr. Alıcıkuş, gelişen teknoloji ve hassas ışınlama teknikleri sayesinde tümör dokusunun yerleşiminin daha kesin olarak sağlanabileceğini anlattı. Prof. Dr. Alıcıkuş, "Organların sınırları daha net ayrılabilmekte, tedavi sırasında organ/hasta hareketleri takip edilebilmekte ve sağlıklı dokular daha iyi korunabilmekte" diye konuştu.



PROF. DR. ALICIKUŞ, "Prostat kanseri tedavisinde, kliniğimizin ileri teknolojik cihaz alt yapısı yüksek dozları güvenle uygulamamızı, hedef ve normal doku ayrımını sağlayarak, yüksek dozları yüksek hassasiyet ile güvenle verilmesine olanak tanıyan yüzey tarama sistemleri ile tedavi uygulanıyor" dedi.

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