‘Saçınıza bunları sakın yapmayın’

Kadınların hayatında saçlarının apayrı bir önemi var. Hem güzel görünmek hem de ara sıra kendilerinde değişiklik yapmak istediklerinde ilk ellerini attıkları yer genellikle saçları olur. Saçlarının daha güzel ve bakımlı görünmesini isteyen kadınların bu uğurda yaptığı bazı uygulamalar ise saça faydadan çok zarar veriyor. Kadınların saç bakımı konusunda en çok yaptığı hataları açıklayan kuaför Erkan Yıldırım, saçın ılık suyla yıkanması gerektiğini belirterek, "Saçınızı mümkün olduğunca ılık ya da soğuk suyla yıkayın. Yıkarken de saç derinize masaj yapın. Birçok kadın sıcak suyla banyo yapmayı sever, ancak sıcak su yağ oranının bozulmasına neden olarak saç derisine zarar verir. Soğuk ve ılık su ise ciltteki kan dolaşımını hızlandırır, bu da saçlar için faydalıdır" dedi.



'ISLAK İKEN TARAMAYIN'

Saçları ıslakken taramanın da dökülmeye yol açabileceği konusunda uyaran Erkan Yıldırım, "Kadınların en çok yaptığı hatalardan biri de bu; karışmış saçları ıslakken taramak. Özellikle de ince uçlu taraklar, ıslak saç tellerinin kopmasına, dökülmesine yol açar. Bu yanlış uygulamadan vazgeçin. Saçınızın nemini önce bir havlu yardımıyla alın, kuruttuktan sonra tarayın. Büyük uçlu taraklar kullanmaya da dikkat edin" diye konuştu.



'ASLA SIKICA TOPLAMAYIN'

Saçları çok sıkı bir şekilde toplamanın zararlı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Saçınızı sert bir tokayla sıkıca topladığınızda saç telleri zarar görür, kopar. Saç derisinde de ağrı, ödem ve hassasiyet meydana gelir. Doğru olanı saçları gevşek bir şekilde fazla çekmeden toplamaktır" ifadelerine yer verdi.



'YANLIŞ ŞAMPUANA DİKKAT'

Kullanılan yanlış şampuanın da saça yarardan çok zarar getirebileceğine dikkat çeken Erkan Yıldırım, "Paraben, SLS, alkol gibi zararlı içerikleri olan şampuanlardan uzak durmak gerekiyor. Bunlar saça yarardan çok zarar getiriyor. Şampuan seçimini özenle yapmalısınız. Saç tipinize uygun ürünü bir uzmana danışarak öğrenebilirsiniz. Sık sık şampuan değiştirmek de saçınıza zarar verebileceğinden size uygun olan ürüne uzun süre devam etmelisiniz" dedi.

"DİYET YAPARKEN SAÇIIZI DÜŞÜNÜN"

Sağlıklı saçlara sahip olmanın en temel unsurlarından birinin de yeterli beslenme olduğunu hatırlatan Yıldırım, yanlış diyetlerden uzak durmak gerektiğini ifade ederek, "Yetersiz beslenme ve yanlış diyetler, saçı ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve proteinlerden mahrum bırakır. Diyet yaparken saçlarınızı da düşünün, dökülmelere yol açabilecek sağlıksız diyetlerden uzak durun. Her gün saç maşası, düzleştirici ve sıcak fönle saça şekil vermek, belki güzel bir görünüm elde etmenizi sağlar ancak saçlarınızı yakarak yapısını bozar. Saç telleri incelir, dökülmeye başlar. Saçınızı sürekli olarak ısıya maruz bırakmayın" diye konuştu.