Anne sütü obezite riskini azaltıyor

ANNE sütünün ve emzirmenin önemini vurgulamak için Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF öncülüğünde her sene 1-7 Ağustos tarihleri arasında Dünya Emzirme Haftası olarak kutlanıyor. Anne karnında başlayan ve doğumdan itibaren iki yaşın sonuna kadar devam eden beyin gelişimi sürecinde, büyüme ve gelişmenin ideal şartlarda olabilmesi, çocuk sağlığının kazanılması ve sürdürülmesinde beslenme oldukça büyük önem taşıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, emzirmenin, hem anne için yararlı olduğunu hem de bebeklerde ilerleyen yaşlarda oluşabilecek obezitenin yanı sıra birçok hastalık riskini azalttığını bildirdi.

Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin,"Anne sütü, bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler, ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır ve ileri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıklarını ve inme riskini azaltır. Emzirmeye erken başlamanın sağladığı koruyucu faydalar, bebek altı aylık olana kadar devam eder. Bu yüzden ilk 6 ay tek başına, 24 aya kadar olan süreçte ise ek besinlerle desteklenmiş anne sütü bebek beslenmesi ve sağlığı için büyük önem taşıyor" diye konuştu.