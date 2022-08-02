Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

MAYDANOZ KÜRÜ

Maydanoz kürü, vücuttaki yağları adeta parçalar. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Çiğ haliyle tüketildiğinde yani ısıl işleme maruz kalmadığında çok daha faydalı olan maydanoz bu zayıflama kürüyle hızlı kilo vermenize yardımcı olur.

MAYDANOZ KÜRÜ YAPILIŞI;

1/2 demet maydanoz

Taze sıkılmış yarım limonun suyu

1 su bardağı su

Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırın.

Maydanoz sapları ve yaprakları ufacık kalıp da hazırladığınız su, yemyeşil ve hafif köpüklü bir hal aldığında hazır olmuş demektir.

Daha sonra gün içerisinde afiyetle tüketin.