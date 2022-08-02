Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

LİMON VE SARIMSAK KÜRÜ
Limon yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamak için çok sık kullanılır. Limon içerisindeki C vitamini sayesinde gün boyu zinde hissetmenizi sağlar. Limon sarımsak ile bir araya geldiğinde yağları cayır cayır yakan muhteşem bir küre dönüşüyor. Yalnız tansiyon probleminiz varsa bu tarifi uygulamanız tavsiye edilmiyor.
LİMON VE SARIMSAK KÜRÜ YAPILIŞI;
2 litre limon suyu
30-40 diş soyulmuş sarımsak
1 adet büyük kavanoz
Limon suyunu kavanoza koyun ve sarımsakları içerisine ekleyin. 25 gün boyunca muhafaza edin. Sarımsakları koyduğunuz kavanozu her gün çalkalayın.
25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz.