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Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

Kürler zayıflatır mı? Zayıflama kürleri etkili mi? Kilo vermek bazen gözümüzde büyüyebiliyor hele ki börekler, tatlılar ve fast foodlar bizi bu kadar cezbediyorken işler daha da zorlaşabiliyor. Kilo vermek için şok diyetler, 1 haftada 5 kilo verdiren diyet listeleri denemekten sıkıldıysanız metobolizmanızı hızlandıracak sağlıklı zayıflama kürlerini deneyebilirsiniz. Üstelik tek yapmanız gereken birkaç malzeme ile oluşturabileceğiniz bu kürleri tüketmek...

02.08.2022, 15:26 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022, 16:06

Kilo vermek için yanlış yapılan şok diyetler ve kulaktan duyma tavsiyeler ile yapılan diyetler genellikle birçok sağlık sorunu yaratabiliyor. Uygulayacağınız bir kaç basit yöntem ve yağları cayır cayır yakan kürler ile vücudunuzdaki yağları yakabailirsiniz.

Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

KİLO VERMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

-Dengeli beslenin ve bir diyet programına uyun.
-Ulaşmak istediğiniz kiloyu belirleyin.
-Uzman yardımı alın.

Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

-Diyet sırasında halsizliği önlemek için bol sıvı tüketin.
-Her gün tartılmayın.
-Düzenli olarak egzersiz yapın.
-Gün içerisinde bol su için.

Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

MAYDANOZ KÜRÜ

Maydanoz kürü, vücuttaki yağları adeta parçalar. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Çiğ haliyle tüketildiğinde yani ısıl işleme maruz kalmadığında çok daha faydalı olan maydanoz bu zayıflama kürüyle hızlı kilo vermenize yardımcı olur.

MAYDANOZ KÜRÜ YAPILIŞI;

1/2 demet maydanoz
Taze sıkılmış yarım limonun suyu
1 su bardağı su
Tüm bu malzemeleri güzelce karıştırın.
Maydanoz sapları ve yaprakları ufacık kalıp da hazırladığınız su, yemyeşil ve hafif köpüklü bir hal aldığında hazır olmuş demektir.
Daha sonra gün içerisinde afiyetle tüketin.

Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

YOĞURT KÜRÜ

Yoğurt bağırsak hareketleri düzenleyerek sindirim sisteminin çalışmasını sağlar. Uyurken bile metabolizmayı canavar gibi çalıştırarak kilo verme süreçlerini hızlandırır.

Yoğurt kürünü yatmadan en az 30 dakika önce yiyin ve yedikten sonra üzerine herhangi bir şey tüketmediğinizden emin olun.

Karışımı 2 hafta boyunca her akşam uyguladıktan sonra 1-2 gün ara verin. 2 haftada bir, 2 günlük bir ara vererek yoğurt kürünü dilediğiniz kadar kullanabilirsiniz.

YOĞURT KÜRÜ YAPILIŞI;

3 yemek kaşığı yoğurt
1/2 adet limonun suyu
1 çay kaşığı toz zerdeçal ya da pul biber
Tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Düzenli olarak yatmadan önce tüketin.

Vücudunuzdaki yağları yakmak için sağlıklı kür deneyin!

LİMON VE SARIMSAK KÜRÜ

Limon yağ yakıcı özelliği sayesinde zayıflamak için çok sık kullanılır. Limon içerisindeki C vitamini sayesinde gün boyu zinde hissetmenizi sağlar. Limon sarımsak ile bir araya geldiğinde yağları cayır cayır yakan muhteşem bir küre dönüşüyor. Yalnız tansiyon probleminiz varsa bu tarifi uygulamanız tavsiye edilmiyor.

LİMON VE SARIMSAK KÜRÜ YAPILIŞI;

2 litre limon suyu
30-40 diş soyulmuş sarımsak
1 adet büyük kavanoz

Limon suyunu kavanoza koyun ve sarımsakları içerisine ekleyin. 25 gün boyunca muhafaza edin. Sarımsakları koyduğunuz kavanozu her gün çalkalayın.

25 günün sonunda sarımsaklar limon suyunun içinde iyice eridikten sonra bu kürü her sabah kahvaltıdan 30 dakika önce yarım çay bardağı olarak içebilirsiniz.

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