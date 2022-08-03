İşlenmiş gıdalar beyin hücrelerine zararlı

Uzm. Dr. Bengi Bahar Demirbağ, beyine faydalı ve zararlı besinler konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Beslenmenin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Demirbağ, "Beslenmenin kalp damar hastalıkları, obezite, diyabet, kanserdeki rolü çok iyi bilinmesine karşın beyin fonksiyonlarının iyileştirilmesi için beslenmenin düzenlenmesi oldukça yeni bir konudur ama artık brain food (beyin gıdası) veya mood food (ruh haline iyi gelen yiyecekler) kavramları vardır" dedi.

ALZHEİMERE NEDEN OLABİLİR

Alzheimer hastalığının öğrenme, hafıza ve diğer bilişsel aktivitelerde ilerleyici kayıp ile karakterize bir hastalık olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Bengi Bahar Demirbağ, "Alzheimer hastalarının beyninde nörofibriler ve amiloid plaklar saptanmıştır. Bu iki madde nöron dediğimiz beyin hücresini yok eder, bu maddelerin oluşumunda oksidatif maddeler (hazır ve işlenmiş gıdaların yol açtığı maddeler) rol oynar. Oksidatif gıdaların fazla tüketilmesi nedeniyle insülin direncinin yol açtığı enerji metabolizmasındaki bozulma da beyin hücrelerini olumsuz etkiler" diye konuştu.

KARBONHİDRAT DEĞERİ ÖNEMLI

Besinlerin sadece ihtiyacımız olan enerjiyi karşılamakla kalmadığını, bilişsel fonksiyonlarımızı da etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Demirbağ, "Pasta, börek, tatlı gibi karbonhidrat değeri yüksek besinler; stres hormonları olan adrenalin ve epinefrinde dalgalanmaya yol açabilir. Koenzim Q10 ve Omega-3 barındıran balık ise nöronal hasarlanma ile savaşır" ifadelerini kullandı.

HAFIZA GÜÇLENDİREN BESİNLERDEN FAYDALANIN

GÜNLÜK alınan besinlerin arasında mutlaka hafızayı güçlendiren besinlerin olması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Demirbağ, söz konusu besinleri ve vitaminleri ise şöyle sıraladı; "Beyaz et olarak balık. Kuruyemişlerden ceviz, badem, yer fıstığı. Protein açısından kırmızı et, tavuk, yoğurt, yumurta. Ara öğünlerde bitter çikolata, ananas, tarçın, havuç, yeşil ve siyah çay. Kırmızı meyveler. Vitaminlerden ise D vitamini, E vitamini"

HAFTADA 3 KEZ TON BALIĞI TÜKETMELİSİNİZ

UZMANLAR, özellikle sıcak yaz günlerinde mideyi yormayan, sindirimi kolay, protein açısından zengin, kolay açılan zeytinyağlı ton balığının haftada en az 3 kez tüketilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Tüketicilerin ton balığı seçerken doğal ve kaliteli markaları tercih etmelerini öneren uzmanlar, Omega-3, D vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum, protein ve mineraller açısından besleyici bir besin olduğunun altını çiziyorlar.