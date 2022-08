Covid-19 “La havle” dedirtiyor

Tabiri caiz ise insanlara "LA HAVLE" dedirtecek bir dönemden geçiyoruz. Allah akıl sağlığımızı korusun demekten başka tavsiyem yok gibi. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Bu köşemde beni takip eden okuyucularıma nacizane bir tavsiyem var. Sabahları erken kalkın, güneş yakıcı yüzünü göstermeden yürüyüşünüzü yapın.

SAĞLIKTA MUHTEŞEM GELİŞME

Günlük sabah yürüyüşleri sizi hem stresten hem bir takım sıkıntılardan uzak tutacaktır. Ben bunu uzmanından öğrendim ve sürekli yapıyorum. İnanın çok önemli faydalarını gördüm. Hem zihinsel, hem sağlığımız için en önemli ilaç. Günlük ortalama 10 bin adımı her sabah güneş doğmadan tamamlamış oluyorum. Güne zihinsel olarak ve de arınmış olarak başlamak doğal botoks etkisi yapıyor. Has Ajans olarak 32 yıldır bölgede sağlığı basın alanında takip ediyoruz. Elimizden geldiğince ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliği, bölge gazetelerimizin ilavelerinde düzenli olarak sağlık haberlerini okuyuculara birinci ağızdan iletmeye çalışıyoruz. 80'li ve 90'lı yıllarda özelikle açık kalp ameliyatlarında genelde yurt dışına gidilirdi. Hatta bir dönem Türkiye Cumhurbaşkanlığı yapmış rahmetli Turgut Özal bile Houston'a açık kalp amaliyati için gitmişti. Artık ülkemize yurt dışından sağlık turizmi kapsamında birçok alanda hasta geliyor. En önemli ve riskli hastaların bile rahatlıkla ülkemizde hem devlet, hem de özel hastanelerimizde her türlü ameliyatı yapılıyor.

EN RİSKLİ AMELİYATLARDAN BİRİ

Özelikle açık kalp ameliyatları sağlıkta en riskli ameliyatların başında gelir. Bu tür ameliyatlar genelde göğüs açılarak ve de bacaktan alınan damarla değiştirilerek açık kalp cerrahisi yapılır. Bu tür ameliyatlar oldukça riskli ve ameliyat olan hasta önce yoğun bakım daha sonra serviste uzun bir yatak dönemi yaşar. Günümüzde bu ameliyatlarda öyle bir gelişme oldu ki, göğüste iki kaburga arasında 7 - 8 cm'lik bir kesi ile girilerek yapılıyor. Bacak baştan başa açılmadan çok küçük bir girişle damar alınıyor ve kalp damarı değiştiriliyor. Hasta birkaç gün içinde de normal yaşamına kaldığı yerden devam ediyor. Gelin bu tür ameliyatları başarı ile yapan hocalarımızdan Doç. Dr. Necmettin Yakut`un anlatımından öğrenelim.

BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Yakut "Son yıllarda yeni uygulanmaya başlayan kapalı yöntemle kalp ameliyatlarının hastalara büyük avantajlar sağlıyor. Kalp ameliyatlarında devrim olarak nitelendirilen kapalı ve endoskopik kalp ameliyatları, halk arasında kapalı kalp ameliyatı, tıbbi anlamda minimal invaziv olarak bilinen kalp ameliyatlarının son birkaç yıl içinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bu değişim ve gelişmelerin hastalar içinde son derece konfor ve iyileşmede hız kazandırıyor. Ülkemizde de bazı merkezlerde sınırlı sayıda endoskopik kalp ameliyatları yapılmakta. Ancak ciddi yetişmiş eleman ve tıbbi araç gereç nedeniyle rutin hale gelememiştir. Kapalı yöntemle kalp ameliyatı kısaca şöyledir. Koroner bypass cerrahisinde bacaktan greft yani safenven (toplardamar) alınması gerekmektedir.

Ayak topuğundan kasığa kadar bacak açılarak bu işlem yapılmaktadır. Bu da ameliyat sonrası çeşitli dezavantajlara yol açmaktadır. Ağrı, hareketsizlik, ciddi ödem, geç iyileşme, yara açılmaları gibi. Oysa endoskopik yol ile safen çıkarma yaklaşık 2 cm'lik bir kesi ve bir kamera sistemi ile çıkarılmaktadır. Cilt altında herhangi bir dikişe gerek kalmamaktadır. Az önce saydığımız dezavantajlara maruz kalınması durumu yüzde 1'dir" dedi.

GÖĞÜS KAFESİ AÇILMIYOR

Standart kalp ameliyatlarının göğüs kafesinin boydan boya açılması ile yapıldığını belirten Necmettin hoca, " Bu yöntem halen dünyanın en iyi yöntemidir. Ancak bazı dezavantajları vardır. Bunlar uzun süreli sırt üstü yatma, ağrı, geç iyileşme, işe geç dönme, iki ay araç kullanamama gibi. Oysa kapalı kalp ameliyatı sol meme altından küçük bir kesi ile ortalama 4-6 cm açılarak kaburga kemiğinden girilerek yapılmaktadır. Avantajları daha az ağrı, hızlı iyileşme sırt üstü yatmaya gerek kalmaması, yoğun bakım da kısa süre kalma, işe hızlı dönüş, ortalama 1 hafta sonra araç kullanabilmedir" dedi. Emeğinize, elinize, bilginize sağlık Necmettin hoca.