“Panik atak bulaşıcıdır”

TOPLUMDA oldukça sık görülen panik ataklar, gerçek dışı düşünceler gibi duygusal belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Panik atak ayrıca başka psikolojik rahatsızlıklara da neden olabiliyor. Uzman Klinik Psikolog Elmas Merve Malas, panik atağın bulaşıcı olduğunu vurguladı.

Panik atak yaşayan kişilerin aile öyküsünde de benzer şikayetlere sahip birileri olduğunu kaydeden Malas, "Panik atak bir kaygı bozukluğu olduğu için çok çabuk etrafındakilere bulaşır. Panik atak yaşayan kişiler genellikle çok fedakar ve çok sorumluluk alan kişilerdir. Genellikle kendileriyle ilgilenmeyi ihmal eden hep etrafındakileri düşünen kişilerdir. Ruhsal hastalıklar bir şeylerin yolunda gitmediğini söyler. Bu durumlarda hayat tarzınızı gözden geçirmeniz gerekir. Panik atak yaşamı tehdit eden bir durum değildir. Atak geldiği zaman sonsuza kadar sürmeyeceğini ve eninde sonunda biteceğini kendinize hatırlatın" dedi.

'SÜREKLİ GÜVENLİK ARAYIŞINA GİRERLER'

PANİK atağa sıklıkla agorafobinin eşlik ettiğini vurgulayan Malas, "Agorafobi, toplu taşımalarda, kapalı alanlarda ve açık yerlerde, kalabalık yerlerde ve tek başına evin dışında yoğun kaygı ve korku yaşamaktır. Panik atak hastaları yardım alamayacağını düşündüğü durumlardan kaçınmaya çalışır. Kendilerini korumak amacıyla sürekli güvenlik arayışına girer. Bu da kişinin gündelik hayattaki işlevselliğinin bozulmasına ve zamanla etrafındaki insanlarla iletişimine yansımaya başlar" dedi.