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Haberler Sağlık ‘Vertigo doğru tanı ile tedavi edilebilir’

Vertigo doğru tanı ile tedavi edilebilir’

9.8.2022

‘Vertigo doğru tanı ile tedavi edilebilir’

VERTİGONUN aslında hastalık değil, birçok farklı hastalıkta kendini gösteren bir belirti olduğunu ifade eden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, "İnsanlar, vertigonun kronik olduğunu, hayat boyunca devam edeceğini düşünüyor. Halbuki yapılan özel testlerle saptanabilen vertigo, genellikle geçici ve tedavi edilebilirdir" dedi.

Vertigonun mide bulantısı, kusmanın eşlik ettiği bir baş dönmesi hissi olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin, genellikle kulak hastalıklarının vertigoya neden olduğunu ancak bazen beyin, beyincik, omurilik gibi merkezi sinir sistemiyle ilgili hastalıklardan da kaynaklanabildiğini söyledi. İnsanların genellikle vertigodan korktuğunu ve vertigoyu kronik hastalık olarak düşündüklerini vurgulayan Doç. Dr. Şahin, vertigonun doğru tanıyla tedavi edilebildiğini ve genellikle geçici olduğunu söyledi.

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