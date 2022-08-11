Güneş ışınları sanıldığı kadar masum değil

Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Ecem Bulut Okut yaz mevsiminin etkisini iyice gösterdiği ve hava sıcaklığının 40 dereceleri bulduğu şu günlerde, deri kanseri başta olmak üzere güneşin birçok olumsuz etkisinden kaçınmak için güneşten korunmanın ihmal edilmemesi gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu.

YAŞLANMAYI HIZLANDIRIR

Yaz mevsiminin gelmesiyle içimizi ısıtan güneşin, aslında sanılan kadar masum olmadığını kaydeden Dr. Ecem Bulut Okut, "Güneş ışınları, ultraviyole (UV) ışınlar ve görünür ışınlardan oluşmaktadır. UV kontrollü bir şekilde uygulanarak birçok deri hastalığının tedavisinde kullanılırken derimizde pek çok olumsuz tabloya da yol açmaktadır. Bunların başında deri kanserleri gelmekle beraber güneş yanıkları ve güneş etkisiyle yaşlanma yani foto yaşlanma da dermatoloji polikliniğinde sık karşılaştığımız tablolardır" dedi.

Güneşten korunmayı herkesin bilmesi gerektiğini vurgulayan Dr. Ecem Bulut Okut, "Güneşten korunabilmek için temel olarak yapmamız gerekenler; 11:00- 16:00 saatleri arasında gölgede kalmak, direkt güneş ışınlarına maruziyetten kaçınmak, kulakları da örten geniş siperlikli şapka kullanmak, güneş gözlüğü kullanmak, uzun kollu ince kıyafetlerle vücudu korumak ve güneş kremi kullanmaktır. Güneş kremi kullanırken uygun sıklıkta, doğru ürünle ve yeterli miktarlarda yapılmazsa güneşten korunmada etkili olmamaktadır" diye konuştu.