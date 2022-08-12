Ağrı ve duygu bozukluğu susuz kalmaktan olabilir

Susuz kalmak ya da diğer adıyla dehidrasyonun hayatı tehdit edebileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Gün içinde yaşadığımız baş ağrısı, karnımız aç olmasa bile sürekli aç hissetmek, kabızlık, dikkat dağınıklığı, halsizlik, sebepsiz moral bozuklukları, gün içinde duygu durum değişiklikleri yaşamak, idrar rengimizin koyu renkli olması ve unutkanlık vücudumuzun susuz kaldığının göstergesi olabilir" dedi.

Suyun hayatın sürdürülmesi için elzem bir besin olduğunu ifade eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzm. Diyetisyen Sedef Aksu, "Hücre içinde gerçekleşen bütün hayati metabolik olaylar ve vücudun bütün fonksiyonları yeterli miktarda suyun tüketilmesi ile sağlanabilir. Su; vücut sıcaklığının düzenlenmesinde, besinlerin hücrelere taşınmasında ve artık ürünlerin uzaklaştırılmasında önemlidir" diye konuştu.

AĞIZ KURULUĞUNA DİKKAT

Aşırı sıcaklar nedeniyle vücutta sıvı kayıplarının görülebildiğini belirten Uzm. Dyt. Sedef Aksu, "Ağız kuruluğu, baş dönmesi ve idrar renginde koyulaşma, vücudun susuz kalmasının ilk belirtileri olarak karşımıza çıkar. Tüm iç organların sağlığını olumsuz etkileyen susuzluk, böbrek hastalıklarına da davetiye çıkarır. Suyun besinlerin bağırsaklardan emilip vücut için yararlı yapı taşlarına çevrilmesi ve zararlı toksik maddelerin atılmasını sağladığı için sıcaklarda su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Terleme ile su kaybı fazla olacağından özellikle spor da yapılıyorsa ya da fiziksel aktivitede artış varsa suya ihtiyaç da aynı oranda artar" dedi.