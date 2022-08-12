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Haberler Sağlık Çinko zengini fındık ve bademi ihmal etmeyin

Çinko zengini fındık ve bademi ihmal etmeyin

12.8.2022

Çinko zengini fındık ve bademi ihmal etmeyin
BESLENME uzmanları, C vitamininden zengin kırmızı ve yeşil biberi, rokayı, dereotunu, kivi ve portakalı ihmal etmememiz gerektiğini söylerken, antienflamatuar besinler yeşil çay, sumak, zencefil, zerdeçal, tarçın ve karanfili de çok önemsiyor. Kuruyemişler de bağışıklık sisteminin sigortalarından çinko açısından zengin olduğu için, fındık, fıstık ve bademin beslenmemizdeki yeri çok önemli. Beslenme uzmanları meyve ve sebzeyi çok tüketmeyi, sağlıklı bir sindirim sistemi için prebiyotik gıdalardan kefir ve yoğurdu da bol bol tüketmemizi öneriyorlar.
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