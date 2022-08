Süper sebzelerle sağlığınıza sağlık katın

Sebzelerin hepsi sağlığımız için oldukça faydalı. Ancak süper sebzeler olarak adlandırılan bazı besinlerin sağlığımıza sağlık kattığı bir gerçek. İşte mucizevi etkilere sahip sebzeler: ● Enginar: Karaciğer dostu olarak bilinen enginar, araştırmalar sonucunda içerdiği vitamin ve mineral yoğunluğu ve antitoksin özelliği ile birçok hastalıkta destek tedavi olarak da özellikle yapraklarından gıda desteği olarak faydalanılmaktadır. Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır.



VİTAMİN VE MİNERAL

● Bezelye: Protein, lif ve nişasta açısından zengin bir sebzedir. A, C ve B vitaminlerinin yanı sıra demir, potasyum ve fosfor gibi mineralleri de içinde barındıran besleyici bir sebzedir. Bezelye bir çok yemek çeşidinde kullanılabilir, ayrıca soğuk yemeklerde ve çorbalarda da kullanılabilir.



● Bakla: Protein ve vitaminler açısından son derece zengin bir sebze olan baklanın taneleri tazeyken yeşil, kuruyunca açık kahverengidir. Kuru bakla, taze baklaya göre daha besleyicidir. Kuru baklanın 100 gramında yaklaşık olarak 25 gr. protein, 60 gr. karbonhidrat vardır. Ayrıca bakla B1, B2, B6 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve magnezyum mineralleri açısından da oldukça zengindir.



KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

● Ispanak: Demir deposu olarak bilinen ıspanak ayrıca A, B, C ve E vitaminlerinden, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından da çok zengin bir sebzedir. Bu nedenle vücudun direncini arttırır, özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir.



ALZEHIMERE KALKAN OLUYOR

HAVUÇ salatalarda, her türlü et ve sebze yemeklerinde ayrıca taze sıkılmış sebze suyu olarak kullanılabilir. Unutkanlığa karşı kullanımı yaygındır. Son yıllarda erken bunama, Alzheimer, kap krizi, kronik baş ağrılarında, deri ve akciğer kanserine karşı kullanılmaya başlanmıştır.

DİĞER