10 günlük detoks

Ortalama şeker tüketimi yetişkinlerde günlük yaklaşık 22 çay kaşığı civarında. Çocuklarda ise bu oran 34 çay kaşığına kadar çıkıyor. Uzmanların izin verdiği en yüksek şeker miktarı ise kadınlarda 5, erkeklerde 9 ve çocuklarda 4 çay kaşığı seviyesinde. Şeker tüketiminin azaltılması veya bırakılması, aynı zamanda reflü, halsizlik, migren, eklem ağrısı, stres ve anksiyete gibi sorunlarınızı da azaltacaktır. İşte 10 günlük şeker detoksunun detayları:



■ KARAR VERİN: Kendinizi 10 günlük detoksunuz için motive edin. Bu beyninizi ve vücudunuzu sürece hazırlar.

■ TAMAMEN BIRAKIN: Şekerin kendisini değil, işlenmiş gıda, tatlandırıcı ve margarini de hayatınızdan çıkarın.

■ KALORİ İÇMEYİN: Çayınıza, kahvenize şeker atmayın. Meyve suyu içmeyin.

■ HER ÖĞÜNE PROTEİNVE FAYDALI YAĞ EKLEYİN: Yumurta, baklagil, et , tavuk, balık yiyin. Omega 3 yağ asitlerini içeren yemişleri, avokadoyu, balığı sıkça tüketin.

■ DOĞRU KARBONHİDRAT TÜKETİN: Domates, patlıcan, semizotu, kabak, biber, kuşkonmaz, soğan ve mantarı sofradan eksik etmeyin.

■ GLUTENİ BIRAKIN: Kolay değil ancak gluteni bıraktıktan 2-3 gün sonra enerji artışınızı hissedeceksiniz.

■ STRESİNİZİ YÖNETİN: Strese girdiğinizde kortizol seviyeniz yükselir, bu da şeker ihtiyacı duymanıza sebep olur.

■ UYKUNUZU DÜZENLEYİN: Unutmayın; geceleri yeterince uyumamak daha çok yemek yemenize sebep olur.

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