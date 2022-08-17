Bağırsaklarınızı huzura kavuşturmak elinizde

Bağırsak sağlığınızı korumak için bazı basit önlemler alabilirsiniz. Yemek yeme tarzındaki basit değişiklikler bile bu açıdan rahatlama sağlayabilir. İşte alabileceğiniz basit önlemler:



■ Düzenli beslenme alışkanlıkları oluşturun. Yemeklerinizi her gün aynı saatte yemek, bağırsaklarınızı düzenlemeye yardımcı olabilir.



■ Büyük öğünler yerine küçük, sık öğünler yiyin. Bu, bağırsak yolunuzdan geçen yiyecek miktarın az olmasını sağlayarak semptomları azaltabilir.



■ Diyet lifi açısından zengin yiyecekler yiyin. Meyveler, sebzeleri, kurubaklagiller ve yulaf, bulgur, kahverengi pirinç ve tam buğday ekmeği gibi tam tahıllı gıdaları beslenmenize ekleyin. Ancak değişiklikleri yavaş yapın. Çok hızlı eklemek gaz, şişkinlik ve kramplara neden olabilir.



■ Yeterince su tüketin. Lif, yiyecekleri bağırsağınızda hareket ettirmek için vücudunuzdan su çeker. Bu yüzden yeterli su olmadan kabız olabilirsiniz.



■ Ne içtiğinize dikkat edin. Şeker oranı yüksek olan ve yapay tatlandırıcılar içeren gazlı içecekler sizi rahatsız eder.



■ Sorunlu yiyecekleri ve yeme alışkanlıklarını tanımlayın. Alevlenmeler sırasında günlük yiyecek alımınızı bir yiyecek günlüğüne kaydetmek, hangi yiyeceklerin semptomlarınıza katkıda bulunduğunu anlamanıza yardımcı olabilir.

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