Vücudumuzun şifa deposu kırmızı meyveler

Antioksidan deposu kiraz, vişne ve kızılcığın, yapılan araştırmalara göre kardiyovasküler hastalıklar, inme, diyabet gibi birçok hastalığın riskini azalttığı, aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olduğu ortaya çıktı. Güçlü bir antioksidan olma özelliğine sahip olan kırmızı meyvelerin tüketimi sağlığı olumlu yönde etkiliyor.

Bu meyvelerin ağrıları dindirme, ödem sökme, uykuyu düzenleme ve birçok hastalığın oluşum riskini azalma gibi faydaları var. Üretimi de oldukça yüksek olan ve sağlığımız olumlu yönde etkileyerek diyabet, kardiyovasküler hastalıklar (KVH), hipertansiyon, obezite ve yağlı karaciğer hastalığı gibi hastalıkların risklerini ve semptomlarını azalttığı düşünülen kiraz, kızılcık ve vişne gibi kiraz grubu meyveler Türkiye'de birçok alanda kullanılıyor.

GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN

Özellikle kırmızı meyveler, diğer meyvelere göre nispeten daha düşük kalorili. Yapılan çalışmalar, kronik hastalıklar ile meyve ve sebze tüketimi arasında ters bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı.

C VİTAMİNİ KAYNAĞI

Bu yüzden dengeli meyve ve sebze tüketimi, KVH, inme, diyabet, metabolik sendrom, karaciğer hastalığı ve bazı kanserlerden kaynaklanan ölüm ve hastalık risklerini azaltıyor. Doğada bulunan en güçlü antioksidanlardan olan kiraz, kızılcık ve vişnenin, hem yüksek miktarda C vitaminine sahip olması hem de potasyum gibi bazı önemli mineralleri bünyelerinde bulundurmalarından kaynaklı tüketimi oldukça önemli.

UYKU BOZUKLUKLARINI DÜZENLİYOR

TRİPTOFAN zengini besinlerin tüketilmesi kaliteli ve deliksiz uykunun vazgeçilmezlerinden. Vücuttaki melatonin ve serotonin hormonlarının miktarını artıran triptofan, özellikle kirazda oldukça fazla miktarda bulunuyor. Kirazdaki serotonin, melatonin ile birlikte çalışarak uyku kalitesini artırmanın yanı sıra uykusuzluk ve uyku bozukluğu gibi hastalıklara karşı savaşmaya da yardımcı oluyor.

BOGAZ AGRISINA TARÇIN ÇAYI

BİTKİLER gibi bitki çayları da birçok rahatsızlıklara fayda sağlıyor. Mesela tarçın çayının boğaz ağrısına faydası vardır. Papatya çayı ise uykusuzluğa iyi gelir. Ballı limonlu çay soğuk algınlığına karşı korurken, zencefil çayı ise baş ağrısına iyi gelir. Şişkinlik sorununa nane çayı bire birken, anksiyete bozukluğuna fesleğen çayının iyi geldiği biliniyor. Yeşil çay ise sivilce sorunları için faydalı bir çaydır.

DOGANIN MUCIZE BESINLERI

AĞRI yaşadığınız durumlarda, doğal ağrı kesiciler imdadınıza yetişebilir. Kulak ağrısı için önerilen doğal ağrı kesici sarımsakken, diş eti ağrısı için karanfil önerilir. Mide yanmasına elma sirkesinin iyi geldiği biliniyor. Zencefil ise kas ağrılarına bire bir. Sarı kantaron yağının ülsere faydalı olduğu biliniyor. Defne yaprağı ise ağrı kesici özelliğinin yanında sakinleştirici etkisiyle önemli bir bitki.

MAHLEP KALSIYUM ZENGINI

MAHLEP, birçok derdin devası olarak biliniyor. Mahlep idrar sökücü olarak bilinen doğal ilaçlardandır. Nefes darlığı, astım gibi solunum hastalıklarına iyi gelir. Karaciğer rahatsızlıklarına karşı etkilidir. Çok az nişasta oranına sahiptir.

KALSİYUM İÇERİR

BU da mahlebin antidiyabetik olduğu anlamına gelir. %14 karbonhidrat ve %27 yağ içermesinden kaynaklı olarak enerji verici bir özelliği vardır. Mahlep zamkının balgam sökme özelliği vardır. Böbrek sancısı ya da karın ağrılarına iyi gelmektedir. Kuvvetli bir antioksidandır. Doğal bir kemoterapi etkisi sağlar. Kalp ve damar rahatsızlıklarını büyük oranda engeller. Günlük kalsiyum ihtiyacının %16'sını karşılar.