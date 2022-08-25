Aşılar kalp krizini tetikler mi?

KONUK YAZAR HARUN AYGÜN YAZDI



Son haftalarda özellikle sosyal medyada Kovid aşılarının kalp krizini tetiklediği, ve bu tür hastaların çoğaldığı söylentileri aldı başını gidiyor. Aslında ne zaman pandemide sayılar çoğalsa karşılığında da bu tür söylentiler özelikle de sosyal medyada yayılmaya başlar. Pandeminin ilk döneminde de en çok konuşulan konuların başında yine buna benzer söylentiler vardı. Kovid geçiren hastalarda görme bozukluğu, güç kaybı, kas erimesi, organlarda ciddi hasar bırakması gibi aslı astarı olmayan hiçbir veri çalışması olmayan, kanıtlanmamış söylentiler. Son günlerde yine Kovid sayıları artmaya başlayınca bu kez de aşılar kalp krizini tetikliyor, kalp hastaları arttı gibi söylentiler çıktı. İşte bu konuda en yetkili kişiler hekimlerimiz, kalp doktorlarına hem de bir kaçına defalarca sordum, araştırdım. Doktorların söylediği tek bir şey var bu tür olaylarda bizler kanıt ve laboratuvar çalışmalarına bakarız. Böyle bir veri ve kanıt yok. Bu konuda bölgemizin en kapsamlı Kalp Damar Hastanesi kurucularından bilgisine inandığım Kalp Cerrahı Doçent Doktor Necmettin Yakut'a fikrini sorduğumda söylediği şey, "Bize gelen hasta sayılarında bir artış veya tamamı aşılı hastalardan oluşan bir hasta grubu yok. Aşısı olan da olmayan da kalp sorunu yaşayabilir. Bu tür söylemlerin bir kanıtı yok" dedi. Benim için de aynen öyle...

DOKTORLARIMIZ MUCİZELER YARATIYOR

Geçtiğimiz hafta iki önemli habere imza attık. İkisi de İzmir'de, iki operasyon da gerçekten mucize. Didim'den gelen 54 yaşındaki bayan yıllarca karnındaki 30 kiloluk bir kitle ile yaşam mücadelesi vermiş, gittiği bir kaç sağlık kuruluşu bu opersyonun son derece riskli olduğunu söyleyince hasta ameliyat olmaktan vazgeçmiş. Ta ki geçtiğimiz aşrı karın ağrısı ve kusmaları başlayana kadar. İzmir Ekol Hastanesi'ne geldiğinde Genel Cerrah Prof. Dr. Hayrullah Derici ve hastane ekibi ciddi bir analiz ve teşhisten sonra ameliyat kararı alıyorlar. Saatler süren başarılı bir operasyonla 30 kiloluk dev bir tümörü hastanın karnından alarak tekrar normal hayata döndürmenin mucizesi yaşanıyor. Hasta son derece rahatlamış ve normal aktivitelerine başlamış. Hastane ekibini kutluyorum.



İKİNCİ MUCİZE

İkinci olay geçtiğimiz Cumartesi Kuşadası Selçuk'ta yaşanıyor. Alman Kalp Profesörü tatil için geldiği Selçuk'ta ani kalp rahatsızlığı yaşıyor. Kendisi gibi kalp doktoru ve cerrahı olan eşi acilen Gaziemir Akut Kalp Damar Hastanesi'ne ambulansla getiriyor. Hastane ekibi hastanın durumunun son derece kritik olduğunu bildiği için önceden tüm hazırlıklar yapılıyor. Hasta gelir gelmez acil müdahale ediliyor ve anjiyografisi çekiliyor. Ardından koroner arter, balon stent işlemi ile tam tıkalı damarın açılmasını sağlanarak hasta normal yaşama döndürülüyor. Hastane kalp damar cerrahisi doktorlarından Doç. Dr. Necmettin Yakut "Almanya'da kalp damar bölüm başkanı olan hasta Türk doktorlarına hızlı ve doğru işlemlerinden dolayı kutluyor ve teşekkür ediyorum" dedi. Tabi bunlar sadece bizim bire bir şahit olduğumuz vakalar. İzmir de daha nice başarılı operasyonlar oluyor. Hekimlerimizin usta elleri daha nice yerli ve yabancı hastalara şifa verecek.

EYLÜL VE EKİM AYI ÖNEMLİ

Geçtiğimiz hafta yine köşemde değinmiştim. Okullar Eylül'ün ilk haftası açılıyor.

Hatta özel okullarda seviye sınavları başladı. Toplu alanlarda ve de kapalı mekanlarda mutlaka tek tip cerrahi maske takılmasında yarar var. Maske artık zorunlu değil fakat maske hayatımızın bir vazgeçilmezi olmalı. Bu gelecekte tekrar ciddi kapanmalara neden olacak bir ön tedbir.