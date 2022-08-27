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Haberler Sağlık Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

Tatile gitmenize az bir süre kala göbeğiniz canınızı mı sıkıyor? Giymek istediğiniz kıyafetlerden sarkan göbek yağlarınız moralinizi mi bozuyor? Bir zamanlar çok da dert etmediğiniz göbek yağlarınız canınızı sıkmaya başlamış olabilir ancak üzülmeyin fazlalıklarınızdan kurtulmak çok zor değil. Göbek yağlarınızdan hızlıca kurtulmak ve dümdüz bir karına sahip olmak için sizler için derlediğimiz püf noktalarını uygularsanız çok basit ve hızlı bir şekilde istenmeyen yağlarınıza elveda diyebilirsiniz... İşte 5 adımda en hızlı göbek düzleştirme yöntemleri!

27.08.2022, 11:32 Güncelleme Tarihi: 27.08.2022, 11:33

ŞİŞKİNLİKTEN KURTULUN

Vücudunuzun fazla su tutması, gaz ve çeşitli faktörler şişkinlik yapar. Göbeğinizi düzleştirmek için şişkinlikten de kurtulmanız lazım.

Vücudunuzdaki ödemi atmanın en kolay yolu, maydanoz suyu veya nane çayı tüketmektir.

Şişkinlik yaşamamak için bol bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Gün sonunda midenizin düzleşmeye başladığını fark edeceksiniz.

Şişkinlik yapan besinlerden uzak durun;

Baklagili kısıtlayın
Brokoli, lahana, karnıbahar.. vb sebzeler tüketmeyin
Sakız çiğnemek, pipet kullanmak, gazlı içecekler karnınızı şişirir

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

DETOKS BESLENME PLANINA GEÇİN

Madem kısıtlı sürede hızla göbeğinizi düzleştirmek istiyorsunuz, bunun için bu birkaç gün yeme sisteminizi düzenlemelisiniz.

-Salata yemek en sorunsuz ve en kolay yöntemdir.
-Sağlıklı pişirme yöntemleriyle pişirilmiş sebze ve etler tüketebilirsiniz.
-Sofradan aç kalkmaya özen gösterin bu midenizin hızla küçülmesine yardımcı olacak.
-Basit karbonhidratlar tüketmeyin, bu sizi acıktırır ve göbek yağlarına neden olur.

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

-Etkiyi artırmak için 2-3 günlük sıvı beslenme detoks planlarını deneyebilirsiniz.
-Bu birkaç gün özellikle şeker ve tuzu tamamen kesin
-Her gün 1 bardak doğal maden suyu tüketin

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

SİNDİRİM SİSTEMİNİZİ İYİLEŞTİRİN

Sindirim sistemi kilo kontrolünün ana merkezi gibidir. Sindirim sisteminizin sağlıklı çalışmasını sağlayın.

Bunun için daha çok ev yoğurdu tüketebilirsiniz, elma sirkesi, turşu, kefir iyi probiyotik gıdalardır. Bunun yanı sıra probiyotik takviyelerinden yararlanabilirsiniz.

Bağırsaktaki yararlı bakteriler olan probiyotiklerin artması, sindirim sisteminizin tam ihtiyacınıza göre çalışmasına yardımcı olur.

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

YEŞİL ÇAY TÜKETMEYE BAŞLAYIN

Birkaç gün içinde göbeğinizi düzleştirmek istiyorsanız, günde 2-3 fincan yeşil çay tüketmek oldukça faydalı olacaktır.

Yeşil çay vücudunuzun kendini yenilemesine ve daha iyi çalışmasına destek verir.

İçerisindeki kafein ve birçok antioksidan metabolizmanızın doğru şekilde çalışmasını sağlar ve göbeğiniz düzleşmeye başlar.

Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

KARIN KASLARINIZI AKTİFLEŞTİRİN

Birkaç gün mekik çekmek kas yapmanızı sağlamaz ancak kaslarınızın bir süre daha sıkı durmasına yardımcı olur ayrıca gün boyu karın kaslarınızı aktif şekilde içerde tutmak kaslarınızın kısalmasını ve göbeğinizin daha gergin görünmesine destek olacak.

Birkaç günden ne olur demeyin, örneğin mekik çekmeye başlayın, farkı hemen göreceksiniz.

Ayrıca yemekten sonra 30 dakikalık yürüyüşler, vücut postürünüzü 2-3 günde fark edilir derecede düzeltir.

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