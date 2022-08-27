Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

ŞİŞKİNLİKTEN KURTULUN
Vücudunuzun fazla su tutması, gaz ve çeşitli faktörler şişkinlik yapar. Göbeğinizi düzleştirmek için şişkinlikten de kurtulmanız lazım.
Vücudunuzdaki ödemi atmanın en kolay yolu, maydanoz suyu veya nane çayı tüketmektir.
Şişkinlik yaşamamak için bol bol su tüketmeyi ihmal etmeyin. Gün sonunda midenizin düzleşmeye başladığını fark edeceksiniz.
Şişkinlik yapan besinlerden uzak durun;
Baklagili kısıtlayın
Brokoli, lahana, karnıbahar.. vb sebzeler tüketmeyin
Sakız çiğnemek, pipet kullanmak, gazlı içecekler karnınızı şişirir