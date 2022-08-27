Karnınız 3 günde dümdüz olsun, göbek yağlarınızdan çabucak kurtulun!

KARIN KASLARINIZI AKTİFLEŞTİRİN

Birkaç gün mekik çekmek kas yapmanızı sağlamaz ancak kaslarınızın bir süre daha sıkı durmasına yardımcı olur ayrıca gün boyu karın kaslarınızı aktif şekilde içerde tutmak kaslarınızın kısalmasını ve göbeğinizin daha gergin görünmesine destek olacak.

Birkaç günden ne olur demeyin, örneğin mekik çekmeye başlayın, farkı hemen göreceksiniz.

Ayrıca yemekten sonra 30 dakikalık yürüyüşler, vücut postürünüzü 2-3 günde fark edilir derecede düzeltir.