Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

YEDİĞİNİZ SEBZELERDEN ALDIĞINIZ BESİN MİKTARINI KATLAYARAK ARTTIRIYOR!



Sebze yemenin faydaları tartışılmaz. Ama sebzelerden gerçekten faydalanabilmek için iyi sindirmeniz çok önemli. A, D, E, K vitaminleri, ve likopen, beta karoten gibi antioksidanlar sadece yağda çözülebiliyor. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar bu vitaminlerinden maksimum faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan araştırmalar, salatalara avokado eklemenin antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırdığını gösteriyor. Yani avokado kendisi bir besin deposu olmasının yanı sıra, yediğiniz diğer sebzelerden aldığınız besin miktarını da dramatik şekilde arttırıyor. Bir sonraki kahvaltınız veya salatanız için aklınızda olsun!