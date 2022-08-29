Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

VİTAMİN, MİNERAL VE OMEGA 3 DEPOSU
Avokado 20 değişik vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetli. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılıyor: • K Vitamini: %26 • Folik Asit: %20 • C Vitamini: %17 • Potasyum: %14 • Vitamin B5: %14 • Vitamin B6: %13 • E Vitamini: %10 Bunlara ek olarak Magnezyum, Manganez, Bakır, Demir, Çinko, Fosfor, A Vitamini, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) and B3 (Niacin) içeriyor. Bir porsiyonunda (100 g veya büyüklüğüne göre değişmekle beraber yaklaşık yarım avokado) 160 kalori, 2 g protein, 15 g sağlıklı yağ ve 9 gram karbonhidrat bulunuyor. Ama 9 g karbonhidratın 7 gramı lif. Yani net karbonhidrat içeriği sadece 2 gram, dolayısıyla düşük karbonhidrat diyetlerine uygun.