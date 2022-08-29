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Haberler Sağlık Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

Diyet listelerinin ve sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmez tercihi enerji ve vitamin deposu avokado,kalp dostu ve kolesterol düşmanı olarak bilinen göz sağlığını korumada ilk akla gelen doğal ilaçtır. A, D,E ve K vitaminleri yönünden zengin olan ve başlı başına bir lif deposu olan avakadonun çok şaşıracağınız 7 faydası bulunuyor.

29.08.2022, 15:35 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022, 15:37

VİTAMİN, MİNERAL VE OMEGA 3 DEPOSU

Avokado 20 değişik vitamin, mineral ve Omega 3 yağları ile besin değeri açısından çok kıymetli. 100 gram avokado, pek çok vitamin ve mineralin günlük tavsiye edilen miktarını önemli oranda karşılıyor: • K Vitamini: %26 • Folik Asit: %20 • C Vitamini: %17 • Potasyum: %14 • Vitamin B5: %14 • Vitamin B6: %13 • E Vitamini: %10 Bunlara ek olarak Magnezyum, Manganez, Bakır, Demir, Çinko, Fosfor, A Vitamini, B1 (Thiamin), B2 (Riboflavin) and B3 (Niacin) içeriyor. Bir porsiyonunda (100 g veya büyüklüğüne göre değişmekle beraber yaklaşık yarım avokado) 160 kalori, 2 g protein, 15 g sağlıklı yağ ve 9 gram karbonhidrat bulunuyor. Ama 9 g karbonhidratın 7 gramı lif. Yani net karbonhidrat içeriği sadece 2 gram, dolayısıyla düşük karbonhidrat diyetlerine uygun.

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

KALP DOSTU, KOLESTEROL DÜŞMANI

Yapılan sekiz değişik araştırmada, avokado yiyen bir grubun kan değerleri yemeyen gruptakilerle kıyaslanmış. Aralarında etkileyici farklar saptanmış. Avokado yiyenlerin: • Toplam kolesterol seviyesi düşmüş • Trigliserit seviyesi %20 azalmış • Kötü LDL kolesterol seviyesi %22 azalmış • İyi HDL kolesterol seviyesi %11 artmış Kalbiniz için avokado yiyin!

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

YEDİĞİNİZ SEBZELERDEN ALDIĞINIZ BESİN MİKTARINI KATLAYARAK ARTTIRIYOR!

Sebze yemenin faydaları tartışılmaz. Ama sebzelerden gerçekten faydalanabilmek için iyi sindirmeniz çok önemli. A, D, E, K vitaminleri, ve likopen, beta karoten gibi antioksidanlar sadece yağda çözülebiliyor. Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar bu vitaminlerinden maksimum faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan araştırmalar, salatalara avokado eklemenin antioksidan emilimini 2.6 ila 15 kat arttırdığını gösteriyor. Yani avokado kendisi bir besin deposu olmasının yanı sıra, yediğiniz diğer sebzelerden aldığınız besin miktarını da dramatik şekilde arttırıyor. Bir sonraki kahvaltınız veya salatanız için aklınızda olsun!

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

LİF İÇİN AVOKADO

Avokado ağırlığının %7'si kadar lif içeriyor, bu da diğer pek çok besinden çok daha yüksek bir oran. Lif tüketmenin vücuda sindirim, kilo kaybı, kan şekeri düzenleme ve midedeki iyi bakterileri besleyerek bağışıklık sistemini güçlendirme gibi faydaları var. 100 gram avokadoda bulunan 7 gram lif günlük ihtiyacınızın %27'sini karşılıyor.

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

KİLO VERMENİZE YARDIMCI

Avokadonun içerdiği doymamış tekil yağlar vücut için son derece faydalı olmanın yanı sıra uzun süre tok tutarak daha az kalori tüketmenize yardımcı oluyor. Özellikle oleik asit içeriği, beyninizde tokluk sinyali yaratan merkezi aktifleyebiliyor. Avokadonun kilo kaybına yardımcı olmasını sağlayan diğer iki özelliği lif açısından zengin olması ve düşük oranda karbonhidrat içermesi.

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

KALP DOSTU, KOLESTEROL DÜŞMANI

Yapılan sekiz değişik araştırmada, avokado yiyen bir grubun kan değerleri yemeyen gruptakilerle kıyaslanmış. Aralarında etkileyici farklar saptanmış. Avokado yiyenlerin: • Toplam kolesterol seviyesi düşmüş • Trigliserit seviyesi %20 azalmış • Kötü LDL kolesterol seviyesi %22 azalmış • İyi HDL kolesterol seviyesi %11 artmış Kalbiniz için avokado yiyin!

Avokadonun 7 saklı faydası... Duyunca çok şaşıracaksınız!

GÖZ SAĞLIĞINIZI KORUYOR

Avokadoda diğer bütün meyvelerden daha yüksek miktarda bulunan lutein gözlerinizi ileri yaşlarda oluşabilecek katarakt probleminden korumakta büyük önem taşıyor.

BAZI KANSER TİPLERİYLE SAVAŞTA YARDIMCI!

Avokadonun antioksidan ve antienflamatuar özellikleri cilt ve prostat gibi bazı kanser türleri ile savaşta yardımcı. 2007 yılında Seminars in Cancer Biology dergisinde çıkan bir araştırma avokadonun kanserli ve kanser öncesi hücrelerin büyümesine engel olduğunu göstermiş.

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