Probiyotik nedir, faydaları neler, ne işe yarar? Probiyotik içeren besinler hangileri?

Sindirim sisteminin düzenli çalışması, sağlığın en önemli koşullarından biri. Buna yardımcı olan en önemli etken de bağırsaklarda bulunan flora bakterileri. Probiyotikler, sindirim sisteminden kilo kontrolüne vücut için faydalı bakterilerdir.
Sindirim sisteminin düzenli çalışması, sağlığın en önemli koşullarından biri. Buna yardımcı olan en önemli etken de bağırsaklarda bulunan flora bakterileri. Probiyotikler, sindirim sisteminden kilo kontrolüne vücut için faydalı bakterilerdir.
PROBİYOTİK NEDİR?
Probiyotikler, barsaklarda mikrobik dengeyi sağlayan canlı mikroorganizmalardır.
En önemli probiyotikler, Lactobacillus ve Bifidobacterium türleridir. Bunlardan bize en tanıdık olan yoğurtta bulunan laktik asittir.
PROBİYOTİK NE İŞE YARAR?
Besinlerle alınan veya vücutta sindirim problemleri sonucu oluşan toksik maddelerin vücuttan atılmasını sağlarlar.
Kabızlık sorununun ve ağız kokusu giderilmesine yardımcı olurlar.
Bağırsaklardaki zararlı bakterileri kontrol altına alıp, bağışıklık sistemini güçlendirirler.
Antibiyotik kullanımı nedeniyle doğal florası bozulan bağırsakları yeniden düzenlenlerler.
B grubu ve K vitamini üretimi ve emiliminde görevlidirler.
Kalsiyumun bağırsaklardan emilimini arttırırlar.
Zararlı bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları önlerler.
Vajinal florayı dengede tutarak, vajinal enfeksiyonlara sebep olan patojen mikroorganizmaların (Candida) gelişimini engellerler.
İdrar yolu enfeksiyonlarına ve seyahatlerde ishale sebep olan E.coli bakterisinin gelişimini önlerler.
Alerji belirtilerini azaltırlar.
Cildin görünümünün iyileştirirler.
Sindirim kanalında bazı gerekli enzimleri üreterek sindirime katkıda bulunurlar. Laktoz ve protein sindirimini kolaylaştırmada etkilidirler.
PROBİYOTİK HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?
Hayvansal protein ve yağlardan zengin beslenme tarzı, yetersiz lif içeren beslenme, antibiyotik kullanımı, yaş, stres, enfeksiyon, kötü ve yetersiz beslenme, sindirim problemlerinden etkilenerek bağırsaklarda azalırlar.
Kefir, probiyotik yoğurt, tarhana, boza, turşu, ekşi mayalı ekmek gibi fermente besin tüketilmesi ile bağırsaklardaki probiyotik bakteriler arttırılabilir.