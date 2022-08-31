Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

YOĞURTLU KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurtlu keten tohumu önemli faydaları olan bir besin türüdür. Hem faydalı olması hem de kolayca tüketilebilmesi günümüzde çok fazla kişinin bu karışıma ilgi duymasını sağlamıştır. Yoğurt ve keten tohumu karışımı faydaları hakkında şunlar söylenebilir:

-Yoğurtlu keten tohumu probiyotik açıdan son derece zengindir.

-Göbek eriten diyet listelerinde sıklıkla yer alır.

-Potasyum, çinko, magnezyum açısından son derece zengindir.

-Bakır ve demir açısından da zengin bir besindir.