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Haberler Sağlık Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

Keten bitkisinin tohumundan elde edilen keten tohumu şifa kaynağı olarak nitelendirilen bir bitkidir. Kendisi küçük ancak etkileri büyük süper besinler arasında yer alan keten tohumunun kabızlık problemlerinin önlenmesinden hemeroide karşı iyileştiriciliği bulunması açısından birçok faydası bulunur. Peki, yoğurtlu keten tohumu kürü daha nelere iyi gelir, zayıflatır mı? Yoğurtlu keten tohumu kürü nasıl kullanılır? Cevaplar haberimizin detayında...

31.08.2022, 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022, 11:49

YOĞURTLU KETEN TOHUMUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Yoğurtlu keten tohumu önemli faydaları olan bir besin türüdür. Hem faydalı olması hem de kolayca tüketilebilmesi günümüzde çok fazla kişinin bu karışıma ilgi duymasını sağlamıştır. Yoğurt ve keten tohumu karışımı faydaları hakkında şunlar söylenebilir:

-Yoğurtlu keten tohumu probiyotik açıdan son derece zengindir.
-Göbek eriten diyet listelerinde sıklıkla yer alır.
-Potasyum, çinko, magnezyum açısından son derece zengindir.
-Bakır ve demir açısından da zengin bir besindir.

Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

-Zayıflamaya yardımcıdır.
-Yüksek lif oranı sayesinde keten tohumu bağırsak sağlığı açısından önemlidir.
-Kabızlık problemine iyi gelir.
-Boşaltım sistemlerine iyi gelir.
-Vücut direncini artırır.
-Nezle ve grip gibi hastalıklara karşı sizleri korur.
-Gaz ve şişkinlik probleminin giderilmesini sağlar.
-Hemeroide iyi gelen bir besindir.

Bu faydaları sayesinde birçok kişi yoğurtlu keten tohumunu rahatlıkla tüketebilir.

Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

YOĞURTLU KETEN TOHUMU ZAYIFLATIR MI?

Yoğurtlu keten tohumunun en önemli özelliği zayıflamaya yardımcı olmasıdır. Bu nedenle de yoğurtlu keten tohum ile 1 ayda kaç kilo verilir sorusunun yanıtı diyet yapan kişiler tarafından sıklıkla merak edilir. Bu besini düzenli tüketen kişiler haftada rahatlıkla bir kilo verebilir. Kullanımı sırasında içerisine chia tohumu da eklemeniz zayıflamak açısından oldukça faydalıdır.

Yoğurtlu keten tohumu kürü faydaları nedir, nasıl yapılır, ne kadar tüketilmeli?

YOĞURTLU KETEN TOHUMU NASIL KULLANILIR?

Yoğurtlu keten tohumunu her gün az miktarda kullanabilirsiniz. Fazla tüketmek ishal gibi sorunlara neden olabilir. Yoğurtlu keten tohumu ne zaman yenmeli sorusuna ise yemeklerden bir ya da iki saat önce şeklinde yanıt verilebilir. Günde iki defa bu karışımı tüketmeniz de mümkündür.

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