Hipertansiyon hastaları tuzu hayatından çıkarmalı

Hipertansiyona sahip olan kişilerde yıllarca hiçbir belirti oluşmadığına dikkat çeken Diyetisyen Tuğçe Sert, bu hastalığa karşı beslenme konusunda önemli uyarılarda bulundu. Uzun süre belirti göstermeyen hipertansiyonun kontrol edilmediğinde böbrek, beyin ve kalbin hasar görmesine neden olarak ciddi sağlık sorunlarının oluşmasına sebebiyet verdiğini belirten Sert, "Damarlarda sürekli meydana gelen yüksek basınç, damarların iç yüzeyinde hasar oluşturarak tıkanmaya hatta yırtılmaya neden olabilmektedir" dedi.

BESİNDEKİ ORANINA DİKKAT!

Yüksek tansiyon anında en çok karşılaşılan belirtilerin; halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi, görme problemleri, çarpıntı, nefes darlığı, kulaklarda çınlama, burun kanaması, sık idrara çıkma isteği ve vücutta ödem olduğunu vurgulayan Sert, kilo fazlalığı olan kişilerin mutlaka ideal kiloya gelmeleri gerektiğini hatırlattı.

Sert, "Yeterli ve dengeli beslenerek hayatlarına fiziksel aktiviteyi dahil ettiklerinde tansiyon yükselmeleri azalacaktır. Dengeli beslenme ile birlikte yemeklerde tuz kısıtlaması yapılmalıdır. Sodyum (tuz) tüketimi ile kan basıncının arttığı yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Paketli hazır gıdaların tuz oranı yüksek olduğu için konserve tarzı ürünler ve paketli gıdaların tüketimi önerilmemektedir. Günlük tuz tüketimi miktarı 5 gramı geçmemelidir" diye konuştu.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ DAHA FAZLA TÜKETİLMELİ

KALSİYUM ve potasyum alımının artırılması gerektiğini anlatan Sert, "Kalsiyumdan fakir beslenenlerin kan basıncının, kalsiyumdan zengin beslenenlere göre daha yüksek çıktığı görülmüştür. Bu sebeple hipertansiyon hastalarının süt, yoğurt, peynir tüketimi artırılmalıdır. Posa içeriği yüksek besinler (meyve, sebze, kuru baklagil) beslenme düzenine dahil edilmelidir. Omega- 3 içeriği yüksek olan balık haftanın 2 günü tüketilmelidir. Margarin gibi trans yağlar tüketmek yerine bitkisel sıvı yağ tüketimi arttırılmalıdır" dedi.

BUNLARDAN UZAK DURUN!

HİPERTANSİYON hastalarının tüketmemesi gereken besinleri de tek tek sıralayan Sert, "Yağda kızartılmış besinler, yağ içeriği yüksek besinler (hazır paketli besinler, mayonez, salata sosları, krema vb.), sakatatlar (işkembe, paça, ciğer vb.), margarin, kafein içeren içecekler, fast food, aşırı çay tüketimi, şarküteri ürünleri'ne (sucuk, salam, sosis, pastırma, jambon vb.) dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.