Batı Nil Virüsü’nde erkekler risk grubunda

BİLL Gates'in salgın hastalıklar üzerinde çalışma yapmak için sivrisinek fabrikası kurduğu iddiaları ve Yunanistan'da can kaybına yol açan Batı Nil Virüsü haberleri, sivrisinek kaynaklı salgın hastalıklar konusunda endişeleri artırdı. Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, Yunanistan'da 24 saat içinde 123 vaka ve 11 can kaybıyla sonuçlanan Batı Nil Virüsü hakkında bilgi verdi. Virüsün en korkulan komplikasyonunun beyinde enfeksiyon gelişmesi olduğunu anlatan Ceylan, "Bu durum virüsün bulaştığı insanların 150'de birinde gelişebilir, bu olguların yüzde 10'u için sonuç ölümcüldür. Risk grubu özellikle yaşlılar, kanserli hastalar, organ nakli hastaları ve erkeklerde daha sıktır" dedi.

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