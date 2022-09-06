İşlenmiş gıda tüketme bağırsak kanseri olma

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, British Medical Journal dergisinde yayımlanan çalışmanın detaylarını paylaştı. Her gün tüketilen gıdaların sağlıkla ilgili ciddi problemler ortaya çıkarabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Uğur Coşkun, "Yeşil sebzeler ve tam tahıllar ağırlıklı bir beslenme şekli olan Akdeniz mutfağı sağlık için en ideal beslenme olarak kabul görürken özellikle işlenmiş gıdaların başta kanser olmak üzere birçok rahatsızlığa yol açabileceği endişeleri bulunuyor. Bu konuda 4-5 gün önce British Medical Journal dergisinde Lu Wang ve arkadaşları tarafından önemli bir çalışma yayınlandı. Ultra işlenmiş gıdalar ile beslenen erkeklerde bağırsak kanseri riskinin yüzde 29 daha fazla olduğu gösterildi" dedi.

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