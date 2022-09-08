Sonbaharda burun üstü çizgisine dikkat!

Sonbaharın yüzünü göstermeye başladığı bugünlerde, kreş ve ilkokula giden çocuklarda sıklıkla üst solunum yolu enfeksiyonları görüldüğünü belirten Çocuk Alerji, Astım ve Immunoloji Uzmanı Doç. Dr. Şule Çağlayan Sözmen, uzamış, geçmeyen öksürük, burun kaşıntısına bağlı olarak burun üstünde çizgilenme, ağzı açık uyuma gibi şikayetlerin alerji habercisi olabileceğini ifade etti. Alerji teşhisinin ardından tedavi düzenlenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Sözmen, "Aksi halde bu çocuklar sürekli antibiyotik kullanmak zorunda kalabilir. Bu durum da bağırsak florasını bozarak alerjik hastalıkların alevlenmesine neden olur" dedi.

UYKU SÜRESİ ÖNEMLİ

Çocukların, bağışıklığının desteklenmesi için iyi bir uyku almasının önemine vurgu yapan Doç. Dr. Sözmen, "Yetersiz uyku vücudumuzda yangıyı arttırarak hastalıkların ortaya çıkmasına neden olur. 1-2 yaş arası çocukların 11-14, 3-5 yaş arası çocukların 10-13, 6-12 yaş arası çocukların 9-12 saat, 13-18 yaş arası çocukların 8-10 saat uyuması gerekmektedir" dedi.

D VİTAMİNİ ÖLÇÜLMELİ

ÇOCUKLARDA günlük ya da haftalık D vitamini alınması üst solunum yolunun sıklığını azalttığını söyleyen Sözmen, "Mümkünse kan düzeyi ölçülerek uygun günlük doz vitamin D verilmelidir. Çinko vücutta metabolizmanın düzenlenmesinde yüzlerce enzimin içinde yer alan ve normal büyüme, gelişme, bağışıklık sistemi ve bilişssel fonksiyonlar için gerekli bir mineraldir. Et ve deniz ürünlerinde, yumurta ve süt ürünlerinde bol miktarda bulunur, bitkisel kökenli besinlerde de bulunmakta birlikte tahılların ve baklagillerin içerisindeki fitat çinko emilimini azaltır" diye konuştu.

ŞİFA DEPOSU KARA MÜRVER

DOÇ. Dr. Şule Çağlayan Sözmen "Yine soğuk algınlığı belirtileri başladığında, kara mürver (Sambucus nigra) kullananılabilir. Antosiyanin ve quercetin gibi güçlü antioksidanlar içeren karamürver A, B1,, B2, B6, B9, C ve E vitaminleri içerirken, eser elementler (bakır , çinko, demir) ve potasyum, kalsiyum ve magnezyum minerallerini içerir" şeklinde konuştu.