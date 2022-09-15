Grip mevsimi kapımızda

Sonbaharın gelmesi ile birlikte grip mevsimi de kapımıza dayanıyor. Bu yıl hem Covid - 19, hem de grip telaşı yaşanmaması için eczanelere gelmeye başlayan grip aşısını olmayı ihmal etmemek gerekiyor. Eylül ayının sonlarına doğru havaların değişimi ile beraber grip hastalıkları da baş göstermeye başlar. e-nabız üzerinden aşı hakkı olanlar, aşılarını yazdırıp aile hekimlerine yaptırabilirler. Aşı zamanı olarak Eylül ve Ekim'de yapılmasında fayda var. Yapılan grip aşılarının yaklaşık 5 ile 6 ay gibi koruyucu özelliğinin olduğu biliniyor.

CHECK UP YAPTIRALIM

Yaz tatilleri, sömestr derken sonbaharın gelmesi ile birlikte hem okullarda hem de iş hayatımızda yeni bir döneme giriyoruz. Öncelikle kendi sağlığımız için zaman ayıralım. Mutlaka hekiminize giderek önce normal kan tahlillerinizi ve de yapılması gereken sağlık kontrollerinizi yaptırmanızda büyük fayda var. Hastalıkların erken teşhisinin hayat kurtardığını unutmayalım. Okulların başlaması ile birlikte özelikle de çocukları mutlaka bir göz hekimine rutin kontrollerini yaptırmanızda fayda var. Bu dönemde çocukların ağız ve diş bakımı ile işitme testleri de yapılması gerekenler arasında olmalı. Bu tür kontrolleri her altı ayda bir mutlaka yaptırmanız çocukların ileriki yaşları için önleyici tedavi yöntemidir. Ağız ve diş sağlığı bakımında tecrübesine ve de bilgisine son derece inandığım doktorlarımızdan Diş Hekimi Eren Alayvaz'ın okul öncesi çocuk için tedavi önerilerine kulak verelim:

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

"Ağız ve diş sağlığı sorunları, ülkemizde okul çağındaki çocuklarda sık görülen problemlerin başında gelir. Ebeveynlerin ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçli olması, çocuğu doğrudan etkileyen birinci etmendir. Okul çağındaki çocuklara düzenli diş fırçalama alışkanlığı kazandırılması, aile içi eğitimle kalıcı olur. Ağız ve diş sağlığı problemleri, çocuklarda büyüme ve gelişme bozukluklarının yanı sıra, öğrenme ve konsantrasyon eksikliğine neden olacağı için çocuğun eğitim hayatını da etkiler. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için ağız ve diş sağlığına gereken önem verilmelidir. Okul çağındaki çocuklar, eğitim sorumlulukları gereği ağız ve diş sağlığını ihmal etme potansiyeline sahiptir. Ebeveynlerin, çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırması için her yemek sonrası hatırlatma yapmaları çok önemli. Çocukların okul çantalarına mutlaka diş macunu, diş fırçası ve gargara koyulması ve dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği mutlaka özenle gösterilmelidir. Ebeveynler, çocuklara ağız ve diş sağlığı konusunda en önemli örnektir. Anne ve baba ağız ve diş sağlığına ne kadar önem verirse, çocuk da o oranda dikkat edecektir. Okul çağındaki çocukların ağız ve diş sağlığı için düzenli hekim kontrolüne gitmesi, hekim ile ilişkisinin güçlenmesi ve bilinçlenmesi ilerleyen yaşlarda problem yaşamamasına ve daha kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar."