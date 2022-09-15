Yeni mevsim öncesi sağlığımıza dikkat

Doğanın döngüsü gereği yine yeni bir mevsimin eşiğine geldik. Peki yazdan sonra, gelmekte olan soğuk mevsime nasıl hazırlanmalı ve hastalıklardan nasıl korunmalıyız? İzmir Özel Can Hastanesi Check-Up Hekimi Dr. Onur Duygu, vücut sağlığı için önemli uyarılarda bulundu.

AŞILARI İHMAL ETMEYİN

"Aşılar her zaman olduğu gibi bu yeni mevsimde de enfeksiyonlara karşı en önemli koruyucumuz ve kurtarıcımızdır" diyen Dr. Onur Duygu, "Doğru zamanda yapılacak bir aşı birçok insan ve toplum adına hayat kurtarıcıdır. Eylül-Ekim ayı ile birlikte grip aşısını olmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Grip aşısı herkesin olması gereken bir aşı olmasının dışında bazı kişiler için özellikle olmazsa olmaz durumda bir kurtarıcıdır. Bu kişiler 65 yaş üstü bireyler, astım hastaları, kalp hastaları ve felç (Stroke) geçirmiş olan kişiler, diyabet hastaları, kronik böbrek yetmezliği olan bireylerdir.

Bu mevsimde önem taşıyan bir başka aşı da zatürre aşısıdır. Özellikle 65 yaş üstü bireylerin zatürre aşısı olması önerilir" dedi. "Kış ve sonbahar aylarında yaşam tarzımızı da bu mevsimlere göre düzenlememiz şart" diyen Dr. Duygu, "Sonbahar ve kış aylarının başlangıcında yapılacak bir sağlık kontrolü ile kan vitamin düzeylerimizi, kanımızdaki iyonlara, eser elementlere, kan hücrelerimizin sayısına ve organ fonksiyonlarımıza bakılması Kışı göğüslemek zorunda kalacağımız fiziksel yükünü hafifletme konusunda bize yol gösterecektir" dedi. Vücudun düzenli egzersize muhtaç olduğunu kaydeden Dr. Duygu, "Düzenli egzersizin alzheimer, anksiyete, depresyon dahil birçok hastalığın oluşum mekanizmasında önleyici olarak kilit öneme sahip olduğu ortaya çıkmakta" dİye konuştu.

BU UYARILARA KULAK VERİN



EZBERE kullanılan vitaminler ve multivitaminlerden uzak durun. Doktorunuzun önermediği hiçbir maddeyi vücudunuza almayın.

MEVSİME uygun sebzeleri bolca tüketin.

SU tüketimine çok dikkat edin.

YATMAUYANMA saatlerimizi sabitleyip, aşırı uykudan kaçının.