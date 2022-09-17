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Haberler Sağlık Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını bıçak gibi kesiyor!

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını bıçak gibi kesiyor!

Karışık kuruyemiş paketlerinde en sona bırakılan ve genellikle tercih edilmeyen beyaz leblebinin faydaları saymakla bitmiyor. Diğer bütün kuruyemişlerden daha faydalı olan diyet listelerinin vazgeçilmezi beyaz leblebi, tam bir protein kaynağı olmasıyla ve mide asidini dengelemesiyle biliniyor. Peki, beyaz leblebi daha nelere iyi gelir? Beyaz leblebi faydaları nelerdir? Beyaz leblebi kaç kalori? İşte detaylar...

17.09.2022, 09:48 Güncelleme Tarihi: 17.09.2022, 09:54

Lif ve protein zenginliği nedeniyle başlıca diyet yapan ve yediği yiyeceklerin besin değerlerine dikkat edenler tarafından çokça tercih edilen beyaz leblebi, gebelikte tüketilirse anne sütü arttırmaya yardımcı, kan şekeri düştüğünde tüketildiğinde açlık bastırıcı olmasıyla biliniyor.

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını kesiyor!

BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI NEDİR?

Beyaz Leblebi Faydaları zannedildiğinden daha fazladır. Öncelikle besin değeri oldukça yüksek bir kuru yemiş olan beyaz leblebinin protein değeri çok yüksektir. Kuruyemişler arasında düşük kalori oranıyla dikkat çeken besinlerden beyaz leblebinin 100 gramında 58 gram karbonhidrat, 19 gram protein, 5 gram yağ ve neredeyse 7,5 gram lif bulunduğu biliniyor.

Aynı zamanda beyaz leblebi kabuklu olması sebebiyle sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, A vitamini ve C vitamini de içeren oldukça faydalı bir besindir.

Beyaz Leblebi açlığı bastırır bu yüzden diyet yapanların listesinde beyaz leblebi bulunur.

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını kesiyor!

GEBELİKTE BEYAZ LEBLEBİ FAYDALARI NELERDİR?

Hamile kadınların da sık sık tüketilmesi önerilen beyaz leblebinin gebelikteki faydaları en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Hamilelikte Beyaz Leblebinin Yararları arasında ilk söylenecek olan şey anne sütünü arttırıcı etki göstermesidir.

Gebelikte Beyaz Leblebi Faydalarından biri de oldukça güçlü bir mineral deposu olan beyaz leblebinin mide ve sindirim sorunlarını hafifletmesi ve hamile kadınların sindirim konusunda daha rahat olmasını sağlamasıdır.

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını kesiyor!

BEYAZ LEBLEBİ NEYE İYİ GELİR?

Beyaz leblebinin faydalarından bahsederken gelin Beyaz Leblebi Neye İyi Gelir sorusunun cevabını madde madde sıralayalım...

Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanlar için tokluk hissi sağlar.

Mide asidini dengeler ve bu sayede özellikle reflü, gastrit, ülser gibi ciddi mide hastalıklarıyla uğraşan insanların ağrılarının hafiflemesine yardım eder.

Faydalı yağlar ve lif bakımından zengin olan beyaz leblebi bölgesel incelmeyi hızlandırır.

Güçlü protein kaynağı olan beyaz leblebi hem spor yaparak kas yapmaya çalışanların hem de et tüketmeyenlerin dostudur.

Lifli yapısıyla sindirimi düzenleyen beyaz leblebi bağırsak hareketlerini dengeler ve kabızlık, şişkinlik problemlerinin önüne geçer.

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını kesiyor!

BEYAZ LEBLEBİ GAZ YAPAR MI?

Nohuttan yapılıyor olması nedeniyle Beyaz Leblebi Gaz Yapar Mı sorusu beyaz leblebiye dair en çok merak edilen konuların başında yer alıyor. Tüm lifli gıdalarda olduğu gibi beyaz leblebide de aşırı tüketildiği zaman gaz problemi yaptığı görülür ancak uygun miktarda tüketildiğinde gazı önler.

Doğal sağlık reçetesi: Her gün 1 avuç yiyenin iştahını kesiyor!

BEYAZ LEBLEBİ ZARARLARI NELERDİR?

Beyaz Leblebi Zararları beslenme listesinde beyaz leblebiye geniş yer verenler tarafından merak ediliyor. Beyaz leblebi aşırı tüketildiği zaman her besinin aşırı tüketiminde olabileceği gibi bazı ters etkiler de yaratabilir. Hazımsızlık ve sindirim problemlerini düzene sokmak için kullanılan beyaz leblebi eğer fazla tüketilirse bağırsaklarda şişkinlik, gaz ve kabızlık oluşmasına neden olabilir.

BEYAZ LEBLEBİ KAÇ KALORİ?

Beyaz leblebinin yüz gramı 357 kaloridir. Bir avuç beyaz leblebi aşağı yukarı 55 kalori içerir.

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