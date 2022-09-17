Süper meyve: Aronia

İçerdiği zengin vitamin ve antioksidan sayesinde kanserli hücreleri bile yenileyebilen Aronya meyvesi, tam bir şifa kaynağı olarak nitelendiriliyor. Süper meyve olarak da anılan aronia, kalp damar hastalıkları, eklem ve kas problemlerinin yanı sıra zayıflama ve kilo kontrolüne de yardımcı oluyor. Bu meyvenin, antioksidan bakımından zengin olduğu bilinen yaklaşık 100 meyve ile karşılaştırıldığında antioksidan bakımından en güçlü meyvelerin başında yer aldığı biliniyor.

KIZILCIK, DİŞ SAĞLIĞINI KORUYOR

KIZILCIK, çok faydalı bir antioksidan olarak biliniyor. Öte yandan kızılcık, içeriğindeki bazı maddeler sayesinde diş ve diş eti sağlığı için oldukça yararlıdır. Melatonin hormonu içerir. Bu özelliği sayesinde uykunun düzene girmesinde rol oynar. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişilerin problemlerinin giderilmesinde etkilidir.

HİBİSKUS ÇAYI GRİBE KARŞI KALKAN OLUYOR

ÖZELLİKLE kış aylarında oldukça sık tüketilen hibiskus çayı bağışıklık sistemini güçlendirerek vücut direncini hastalıklara karşı yükseltiyor. Bağırsakların daha düzenli çalışmasını sağlayarak sindirim sistemi problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olan hibiskus çayı, grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

KRONİKLEŞEN İLTİHABA ÇARE NOHUTTA

SOFRALARDA sıklıkla yerini alan nohut, sağlığa faydasıyla dikkat çekiyor. Nohuttaki kolin, vücudun kronik iltihapla savaşmasında hayati bir rol oynayan bir makro besinidir. Ayrıca uyku döngüsünü düzenler, kaslardaki hareket aralığını arttırır, ayrıca öğrenmeyi ve hafızayı artırır.