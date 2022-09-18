‘Dersleri kötü’ demeyin göz muayenesi yaptırın

KAŞKALOĞLU Göz Hastanesi Hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, yeni eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte ebeveynlerin, çocuklarının göz muayenelerini yaptırmalarında fayda olduğunu söyledi. Miyop, astigmat ve hipermetrop gibi hastalıklar nedeniyle oluşan görme kayıplarına bağlı olarak bazı çocuklarda ders başarısının düştüğüne dikkat çeken Geribeyoğlu, bu rahatsızlıkların çocukların ders çalışma motivasyonunu da olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

GÖZ TEMBELLİĞİ UYARISI

"ÇOCUĞUM tembel, ders çalışmayı sevmiyor" gibi düşünen ebeveynlerin aklına göz hastalıkları gelmeli diyen Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, ailelerin çocuklarına düzenli göz muayenesi yaptırmalarının önem taşıdığını belirtti. Göz rahatsızlığı yaşayan çocukların, genelde görüntüyü odaklamak için başını yan tutarak veya gözlerini kısarak baktıklarını hatırlatan Geribeyoğlu, bu gibi davranışların yanı sıra; çocukların baş ve göz ağrısı da hissedebileceklerini hatırlattı.

Okul öncesinde 5 - 6 yaştan erken dönemde, bebek ve çocuklarda taramaların yapılmasının hastalıkların erken tanı ve tedavisi açısından gerekli olduğunu kaydeden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Özellikle bu dönemde göz tembelliği yönünden çocuklar mutlaka göz muayenesinden geçirilmelidir. Her sağlıklı çocuk bile her yıl düzenli göz muayenesi olmalıdır. Göz sağlığı, okuldaki başarıyı doğrudan etkiliyor. Gözde biar rahatsızlık olup olmadığı konusunda aileler çok bilinçli hareket etmeli. Bu konuda öğretmenlere de büyük görev düşüyor" diye konuştu.