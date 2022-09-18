Faydalı bakteriler kefir ve yoğurtta

BAĞIŞIKLIĞIN yüzde 70'inin bağırsakta olduğunu belirten uzmanlar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini sağlamanın bünye için çok önemli olduğunu belirtiyorlar. Yoğurt ve kefir gibi probiyotik kaynaklar, sağlıklı bakterilerin gelişmesini ve bağışıklık sisteminizi desteklemesini sağlar. Ayrıca size uygun probiyotik takviyesini de günlük beslenme düzeninize eklemeniz gerekiyor.

Öte yandan kefir, B grubu vitaminler sayesinde kan yapımına destek olur, hafızayı güçlendirir, kalp hastalıklarına karşı da koruyucu özellik taşır.