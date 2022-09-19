Aft yaralarınız için doğal merhem: Sumak Çayı

SUMAK İLE AFT YARALARI NASIL GEÇER?

Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acılı bir durum meydana getirebilir. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren yöntemi deneyebilirsiniz. Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.



Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.

İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem…



