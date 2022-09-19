Aft yaralarınız için doğal merhem: Sumak Çayı

Ağız yaralarını geçirmek, kolesterol seviyesini kontrol altında tutmak ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde tercih edilen sumak bitkisinin daha bir çok rahatsızlığa şifa olduğu biliniyor.
Ağız yaralarını geçirmek, kolesterol seviyesini kontrol altında tutmak ve solunum yolları hastalıklarının tedavisinde tercih edilen sumak bitkisinin daha bir çok rahatsızlığa şifa olduğu biliniyor.
SUMAK İLE AFT YARALARI NASIL GEÇER?
Ağızda meydana gelen aft yaraları yemek yerken veya sıcak bir şey içerken oldukça acılı bir durum meydana getirebilir. Bu gibi durumlarla karşı karşıya kalmamak için aft yaralarını 1 saat içerisinde geçiren yöntemi deneyebilirsiniz. Ağız içinde oluşan aftlar için gargara yapabileceğiniz bir karışımı hazırlamalısınız. Bunun için sumaktan faydalanabilir ve böylece aft oluşumuna ne iyi gelir sorusunun yanıtını da bulabilirsiniz.
Tek yapmanız gereken şey, sumak ile hazırlayacağınız kaynamış suyu gargara yapmak olacaktır.
İşte aft yarasından 1 saat içerisinde kurtaracak yöntem…
MALZEMELER:
1 yemek kaşığı sumak,
1 bardak su
YAPILIŞI:
Cezvede kaynayan 1 bardak suya 1 yemek kaşığı sumak atılarak 2 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra gargara yapın.
Sumağın faydalarını öğrendikten sonra mutfağınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. İşte yemeklere ve salatalara tat vermek için kullanılan sumağın yararları…
-Bağışıklığı güçlendirmeye yardım eder.
-Soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır.
-Anne sütünü arttırmaya yardımcı olur.
-Sumak, kan basıncını düzenler.
-Kolesterol dengesini düzenler.
-Solunum yolları hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
-İdrar söktürücü etkisi vardır.
-Diyabet ve obezite için etkilidir.
-Damar sertliğini engeller.
SUMAK ÇAYI NASIL YAPILIR?
Sumak çayının da sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. 1 litre kaynar suyun içine 1 yemek kaşığı sumak ekleyin ve karıştırın. 10 dakika demlendikten sonra çayı ister soğuk ister sıcak tüketebilirsiniz.
Sumak çayını aknelerin tedavisinde kullanabilirsiniz. Bir pamuğa batırıp sivilce olan bölgeye sürdüğünüzde sivilcelerin kısa sürede iyileştiğini göreceksiniz.
-Sumak çayı, boğaz ağrısı ve öksürük tedavisinde de etkilidir. Ayrıca bu çay kötü kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kronik bir rahatsızlığınız varsa düzenli tüketime başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışın.