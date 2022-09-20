Bu çaylar hem metabolizma yaşınızı gençleştiriyor hem de kilo verdiriyor!

Kilo vermek ve mevcut kilonun korunması için metabolizma hızının düşmemesi önemlidir bu yüzden bitki çayları birçok kişi tarafından tercih edilir.
Kilo vermek ve mevcut kilonun korunması için metabolizma hızının düşmemesi önemlidir bu yüzden bitki çayları birçok kişi tarafından tercih edilir.
YEŞİL ÇAY
Yapılan pek çok araştırma yeşil çayın metabolizmayı hızlandırmasının yanı sıra yağ yakımını da kolaylaştırdığını söylüyor. Yeşil çay metabolizmayı yüzde dörde kadar hızlandırıyor.
OOLONG ÇAYI
Oolong çayı, vücutta bulunan yağların enerji olarak kullanılmasını sağlarken fazla yağların yakılmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda metabolizmanın olduğundan daha hızlı çalışmasını sağlıyor.
BEYAZ ÇAY
Pahalı fiyatı ile dikkat çeken beyaz çay, vücuda alınan yağların depolanmasını önlüyor. Bileşeninde bulunan "epiogallocateschin -3-gallat" sayesinde besin yoluyla alınan yağların yakımını kolaylaştırıyor.
ZENCEFİL ÇAYI
Zencefil çayı, damarlardan kanın daha hızlı akmasını sağlayarak beden sıcaklığının artmasını sağlıyor. Bu durumda metabolizmanın hızlanmasına neden oluyor. Bunlarla birlikte zencefil çayı, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına engel olan bakterileri öldürüyor.
TARÇIN ÇAYI
Diyet yapanlara çok sık önerilen tarçın, baharat olarak tüketilebildiği gibi çay olarak da tüketilebiliyor. Metabolizmayı hızlandıran tarçın çayı, yağların kolaylıkla yakılmasını sağlıyor.
MATE ÇAYI
Zayıflama çayları arasında en çok talep gören çaylardan biri mate çayıdır. Güney Afrika'da yetişen mate ağacının yapraklarından elde edilen çay, kilo almaya engel olarak yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırıyor.