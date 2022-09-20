Sonbahar depresyonuna iyi gelen besinler

İYİ GELEN BESİNLER HAVALAR serinlemeye başladı. Sonbaharda değişen hava koşulları; mutsuzluk, halsizlik ve memnuniyetsizlik gibi duygu durumları ile sizi depresyona sürükleyebilir. Sonbaharı daha dinamik, daha mutlu ve daha enerji dolu geçirmek için bazı besinleri listenize ekleyebilirsiniz.

OMEGA-3 ZENGİNİ GIDALAR

Beynimizin %60'ı yağlardan oluşur. Omega-3 yağ asitleri de bu güzel yağ döngüsü içerisinde çok büyük bir paya sahiptir. Bu önemli madde sinir hücrelerinin düzgün çalışmasını sağlarken diğer taraftan da bağırsaklarda meydana gelen sorunları giderir, bağırsak geçirgenliğini düzenler. Tabi ki sağlıklı hücre zarı ve sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı ruhsal durum anlamına geliyor ki buda depresyona karşı omega-3'ten zengin beslenmenin önemini artırıyor. Omega-3 yağ asitleri vücut tarafından üretilmediği için besinlerle dışarıdan almak şart.

Omega-3'ten zengin kaynaklar; soğuk su balıkları (somon, sardalya, hamsi, uskumru), ceviz, keten tohumu, semizotu, avokado, chia tohumundan oluşuyor. Triptofandan zengin besinler; sonbahar depresyonun çözülmesinde anahtar rol oynarlar. Triptofan'dan zengin besinler: Hindi, yağsız kırmızı et, tavuk, peynir çeşitleri, muz, böğürtlen, fındık, fıstık, kabak çekirdeği, keten tohumu, susam'dır. Bu besinlerden günlük bir-iki porsiyon tüketmek kendinizi iyi hissetmenizde size yardımcı olur.

BOL BOL SU

D vitamini de kaygıyı ve depresyonu azaltmaya katkıda bulunur. D vitamininden zengin gıdalar (süt,yoğurt peynir,yumurta sarısı) ve özellikle güneş ışınları, depresyona yatkınlığınızı azaltacak ve ruh halinizi olumlu etkileyecektir. Havaların serinlemesi ile su tüketiminizde azalmalar meydana gelebilir. Bu durum; baş ağrısı, dikkatsizlik gibi durumlara neden olabilirken diğer taraftan duygusal stresin ve iç huzursuzluğunun artmasını da tetikleyebilir. O nedenle gün içerisinde su tüketiminize dikkat edin ve su içmek için susamayı beklemeyin.

EGZERSİZİ UNUTMAYIN!

EGZERSİZİN en önemli yararlarından biri de stresi azaltıp depresyona karşı güçlü bir bariyer oluşturmasıdır. Kalitesi yüksek; sağlıklı bir yaşam sürmek istiyorsanız egzersizi aktif hayatınızın içine yerleştirmelisiniz. Egzersiz sırasında artan mutluluk hormonları (endorfin ve serotonin) gün içerisinde kendinizi daha iyi hissetmenizi sağlayıp modunuzu yükseltecektir.