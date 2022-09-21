Göz muayenesi başarıyı etkiliyor

Okula başlayan çocuklarda birçok göz hastalığı görülebilirken bu problemler bazen ebeveynler tarafından fark edilemeyebiliyor. Göz tembelliği, şaşılık, astigmat, hipermetrop ve miyop gibi göz problemlerinin çocuklarda çok sık görüldüğünü belirten Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, bu rahatsızlıkların detaylı bir göz muayenesiyle erkenden teşhis edilebileceğini söylüyor. Nefesoğlu, görme bozukluklarının tedavi edilmemesinin ise çocukların tahtayı göremediği için dersten kopmasına ya da göz ağrısı ve sulanması nedeniyle erken yorularak ilgisini kaybetmesine neden olabileceğine dikkat çekiyor. Akademik başarılarını doğrudan etkileyecek bu durumlardan kaçınmak için çocukların ilk göz muayenesinin 4-6 haftalıkken yapılması gerekiyor. 1-3 yaş arasında yılda bir kez, üç yaşından sonra ise okula başlamadan hemen önce ve okul süresinde her yıl düzenli olarak göz muayenesi yaptırmak büyük önem taşıyor.

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