Soğuklara karşı sonbahar meyveleri

Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında tavsiyelerde bulunan Diyetisyen Berna Ertuğ, "Beslenmede en önemli öğe sebze ve meyveler, her renk ve çeşidi ile yeterli miktarda tüketilmesi gereken besinlerdir. Günlük beslenme alışkanlıkları ağırlıklı olarak, meyve ve sebzenin mevsime özel çeşitlerinden oluşmalıdır. Mevsim değişimine bağlı hastalık sürecine karşı vücut direncini güçlendirme özelliği bulunan sonbahar sebze ve meyvelerinde, mevsimine özel ve doğadaki gibi koyu sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu renkler hakimdir. Bu birbirinden farklı ve eşsiz renkteki besinler, hastalıklarla savaşan fitokimyasallardan zengin özelliklere sahiptir" dedi.

HÜNNAP VE CENNET HURMASI

Diyetisyen Ertuğ, sonbahar meyveleri arasında; üzüm çeşitleri, incir, mürdüm eriği, kızılcık, hünnap, böğürtlen, frambuaz, kuşburnu, elma, nar, armut, mandalina, portakal, greyfurt, muz, ayva, cennet hurması, kivi, muşmula ve kuşburnunun yer aldığını belirtti. Sebzeler hakkında da bilgi veren, Ertuğ, "Kereviz, yer elması, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, ıspanak, şalgam, pancar, beyaz turp, siyah turp, kırmızı turp, havuç, balkabağı, tere, maydanoz, marul, biberiye, mantar, domates, patlıcan, taze fasulye, börülce, mısır, dolmalık biber, salatalık, acur, kabak, fesleğen, tere, pazı, roka, maydanoz tüketilmeli" diye konuştu.

ŞİFA DEPOSU KIZILCIK

Kızılcığın Eylül-Aralık ayları arasında taze olarak satıldığını vurgulayan Ertuğ, "Geri kalan kısmı kurutulmuş veya meyve suyu olarak bulunabiliyor. Kalori bakımından düşük, antioksidan açısından ise yüksek besin değeri ile özellikle kalp rahatsızlıkları, diş eti hastalıkları, ağız ve mide ülserleri, idrar yolu enfeksiyonlarında oldukça etkilidir" dedi.