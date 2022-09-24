Bağırsaktan yapılan mesaneyle sağlığına kavuştu

İzmir'de yaşayan 65 yaşındaki Lokman Özer idrarında kanama şikayeti nedeniyle Özel Tınaztepe Galen Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Ertuğrul Şefik'e başvurdu. İdrar kanalında, sağ böbreğinde ve mesanesinde tümör tespit edilen hastaya Doç. Dr. Ertuğrul Şefik ve ekibi tarafından sistektomi+sağ nefroüreterektomi (böbrek, idrar kanalı ve idrar torbasının alınması) ameliyatı yapıldı. Hasta alınan idrar torbasının yerine ince bağırsaktan yapılan yapay mesane ameliyatı ile sağlığına kavuştu.



TETKİKLERİ YAPILDI

Süreç hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Ertuğrul Şefik, "Hastamız idrarda kanama şikayetiyle bize başvurmuştu. Hastamızın yapılan tetkiklerinde sağ böbreğinde, idrar kanalında ve mesanesinde tümörler tespit edildi. Yapılan ilk ameliyatta tümörlerin mesanede kas tabakasını tuttuğu tespit edildi ve sistektomi nefroüreterektomi ameliyatı kararı alındı. Ameliyatta hastamızın mesanesi, idrar kanalı ve sağ böbreği tamamen çıkarıldı. Tümör temizlendi. Ayrıca ince bağırsağından 40-50 cm'lik parça ayrılarak şekillendirildi ve mesane haline getirildi, yeni mesane oluşturuldu. Sol böbreğinden gelen idrar kanalı yeni mesaneye bağlandı. Yeni mesane normal idrar kanalına tekrar bağlandı. Hastamız belli bir süre sonda kullandıktan sonra normal bir şekilde idrarını yapabilir hale gelecektir. Dışarıdan görülen torba vs olmayacaktır. İyileşme süreci yaklaşık 3 hafta kadar sürecektir. Tabi bu arada hastamız kanser açısından takip edilmeye devam edecek" dedi.



TEŞEKKÜR EDERİM

Ameliyat sonrası kendisini gayet sağlıklı hissettiğini belirten Lokman Özer, "Bu süreçte bana yakın ilgi gösteren başta doktorum Ertuğrul bey olmak üzere, ameliyat öncesi ve sonrası her konuda yardımcı olan tüm hastane personeline teşekkür ederim" dedi.