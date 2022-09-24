Hareketsiz yaşam bel fıtığı riskini artırıyor

Özel Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Seymen Özdemir, bel fıtığı tedavisi hakkında bilgiler verdi. Bel fıtığının nasıl oluştuğunu anlatan Op. Dr. Seymen Özdemir, "İnsan vücudunda omurga dik durmamızı sağlarken, ortasında bulunan kanaldan omurilik geçmektedir" diye konuştu.



BACAKTA UYUŞMA

Op. Dr. Seymen Özdemir şöyle konuştu: "Omurga, omur olarak adlandırılan birbirine bağlı kemik yapılarından oluşur. Kemik yapılar yumuşak disk ve iki adet eklem ile birbirlerine bağlanırlar. Omurlar arasındaki disk olarak adlandırılan yastık görevi gören jelatinsi kıvamda güçlü bir bağ dokusu vardır. Bu yapı yastık göreviyle omurga harekeleri ile oluşan enerjiyi emer. Diskin dışındaki güçlü yapının zayıflaması ile ortada bulunan jelatinsi doku dışarı fıtıklaşarak omurgadan çıkan sinirlerin üzerine baskı yapması bel fıtığı olarak bilinen lomber disk hernisine neden olur." Belden başlayan ve bacağa yayılan ağrı, uyuşma, his kaybına ve en önemlisi hastanın bacağında güçsüzlüğe neden olduğunu kaydeden Op. Dr. Seymen Özdemir, "İlerleyen tedavi edilmemiş vakalar da idrar ve/veya gaita kontrolü kaybolur. Ağır kaldırma, zorlayıcı hareketler, fazla kilo ve travma bel fıtığına neden olurken, bu durumda yaşam kalitesi de düşer" dedi.



HİS VE GÜÇ KAYBI

Bel fıtığı belirtileri olan hastaların beyin cerrahisi polikliniğinde kontrolünün yapılması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Özdemir, "Doktorunuz tarafından yapılan muayene sonucunda gerekliyse MR veya bilgisayarlı tomografi kullanılacak görüntüleme yöntemleridir. Bel fıtığı tanısı olan hastalar da ilaç ve fizik tedavi ameliyatsız tedavi yöntemleridir. Bel fıtığı tanısı almış bir hastanın ilaç ve fizik tedaviye rağmen geçmeyen agrısı varsa, ilerleyen his kaybı ve güç kaybı varsa yapılacak tedavi cerrahi olmalıdır. İdrar ve gaita kontrolü yoksa yapılabilecek tek tedavi yöntemi cerrahidir" dedi.



YÜK OMURLARA BİNER

Op. Dr. Özdemir şöyle konuştu: "Hareketsiz yaşam, omurga çevresindeki kasların zayıflaması sonucu, tüm yükün omurlara ve disklere binmesi nedeniyle bel fıtığı için günümüzde önemli risk faktörüdür."

24 SAATTE TABURCU

BEL fıtığı tedavisinde operasyonun genel veya spinal anestezi ile yüzükoyun pozisyonda belinden yapılan küçük bir kesi ile gerçekleştirildiğini söyleyen Op. Dr. Özdemir, "Operasyon sonrasında hastalar 6-8 saat içinde hareket edebilir, operasyon sonrası 24 saat içinde evine taburcu edilmektedir. Hastanın kliniğine ve yaptığı işe bağlı olarak 2 ila 4 hafta içinde işine dönebilir" diye konuştu.