HPV enfeksiyonuna dikkat!

Ekol Sağlık Grubu Sada Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş HPV enfeksiyonunun tespiti, tedavisi ve takibi hakkında hastaların sıklıkla sordukları ve merak ettikleri konularla ilgili çok önemli bilgiler verdi.



● Genital HPV enfeksiyonu yapan önemli HPV tipleri nelerdir bilgi verir misiniz?

Kadın genital bölgesi açısından konuyu ele aldığımızda; düşük riskli olan tip 6 ve 11 ciltte genital siğillere (kondilom) neden olurken; yüksek riskli HPV tipleri olan 16, 18, 31, 33, 45, 52 ve 58 serviks (rahim ağzı), vulva, vajina, anüs ve orofarinks (yutak) dokularında kanser öncesi lezyonlara ve kansere sebep olmaktadır. Tüm dünyada serviks kanserlerinin %70'i, sadece HPV 16 ve 18 enfeksiyonu ile ilişkilidir.



● Enfeksiyonun doğal seyri nasıl gerçekleşir?

HPV ile enfekte kişilerde bağışıklık sistemi güçlü ve sürekli ise; HPV virüsü hücre içinde sessizce kalır, çoğalamaz, tahrip edici etki oluşturamaz. Bu, virüs temizlendi anlamına gelmez, aksine vücut antikorları ile baskılandığı ama sinsi bir şekilde beklediği anlamına gelir. Yani bağışıklık sistemi gücünü kaybettiğinde tekrar ortaya çıkabilir.



● HPV enfeksiyonu tespit edildi ise ne yapılmalı ve nasıl bir takip planı olmalıdır?

Kesinlikle, korkmayı gerektiren bir durum değildir. Fakat, düzenli ve yakın takip edilmesi gereken bir durumdur. Anormal smear sonucu varlığında ve normal smear sonucu olup yüksek riskli tipler olan HPV 16 ve 18 varlığında, kolposkopi ile rahim ağzı incelemesi yapılmalıdır. Kolposkopi ile inceleme sırasında alışılmadık bir görüntü veya şüpheli bir görüntü ile karşılaşılırsa, patolojik inceleme örneği (biyopsi) için rahim ağzı doku örneği alınır. Biyopsi sonucuna ve lezyonun histolojik derecesine göre belirli aralıklarla takip veya cerrahi tedavi planı yapılır.





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