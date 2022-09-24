Riskli gebelikleri perinatoloji uzmanları takip etmeli

Perinatoloji (Riskli gebelik) Uzmanı Doç. Dr. Murat Akbaş, hamilelik sürecinde oluşabilecek bazı olumsuzlukların risk oluşturabildiğini belirterek, "Riskli gebelik olarak adlandırdığımız bu durumda hastalarımızın gebelik süreçleri Kadın Hastalıkları ve Doğum üzerine üst uzmanlık yaparak elde edilen Perinatoloji Uzmanı tarafından yakından takip edilmeli" dedi. Doç. Dr. Akbaş, gebeliğin doğal bir süreç olmasına rağmen gebe kalmadan önce anne adayında mevcut olan hastalıklar veya gebeliğe özgü hastalıkların, gebeliği sağlık açısından riskli bir duruma getirebileceğini belirterek, "Riskli gebelikler bazı durumlarda hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını ve hatta hayatını tehdit edebilir. Riskli gebelikler, Kadın Hastalıkları ve Doğum üzerine üst uzmanlık yaparak elde edilen Perinatoloji Uzmanı tarafından takip edilmeli. Perinatoloji doktorları ile yapılması gereken takip, normal gebelik takibine göre çok farklı yönler içerir" dedi.



HANGİ DURUMLAR ETKİLER?

ANNE adayında tansiyon, guatr, diyabet, kalp, karaciğer, böbrek gibi gebelik dönemine ait olmayan, varolan sistemik hastalıkların varlığının riskli gebelik oluşumunu etkilediğini belirten Doç. Dr. Akbaş, "Anne adayı herhangi bir nedenle bebeğe zarar verebilecek ilaç veya madde kullanıyor ise, önceki gebeliklerinde zehirlenmesi, rahim ağzı yetmezliği, tekrarlayan düşük, ileri gebelik haftalarında bebeğin anne karnında kaybedilmesi gibi sorunlar ortaya çıktıysa, anne adayının gebelik öncesi hiçbir sağlık problemi olmamasına rağmen, hamile kaldıktan sonra tamamen gebeliğe bağlı ortaya çıkan sorunları varsa, gebelik diyabeti, gebelik zehirlenmesi, gebelikte kanama, gebelikte rahim ağzı yetmezliği, gebelikte suyun erken gelmesi, gebelikte erken doğum tehdidi, çoğul gebelikler, bebekte gelişme geriliği, bebeğin suyunun normalden az veya çok olması, bebekte kan uyuşmazlığı, yapısal anormallikler riskli gebelik oluşmasına neden olan faktörlerden sayılabilir" dedi.

TAKİP NASIL YAPILIR?

Riskli gebelik varlığında oluşacak takip ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Akbaş, "Gebeliği riskli duruma getiren sebebe bağlı olarak Perinatoloji Uzmanı tarafından her gebe için özelleşmiş gebe takip ve doğum programı hazırlanır. Anne adayının ve bebeğin sağlığının en iyi olacağı koşullar oluşturulmaya çalışılır" dedi.