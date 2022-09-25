Vücudunuzu şimdiden kışa hazırlayın

Yaz döneminde yapılan uzun tatiller ve geçirilen bayram günleri nedeniyle alınan kilolardan kurtulmak için sonbahar sizin için bir fırsat olabilir. Bu aylarda gündüzlerin kısalması, iş hayatı temposunun artması, okulların başlaması veya havaların soğuması nedeniyle beslenme düzeninde değişiklikler görülebilir. Hatta sonbahar depresyonu nedeniyle mutsuzluğa bağlı yeme atakları gelişebilir.

Hadi gelin bu süreci nasıl daha sağlıklı geçirebilirsiniz birlikte göz atalım. Havaların soğumasıyla birlikte vazgeçilen ilk alışkanlık maalesef su içmek oluyor.

KİLO BAŞINA 35 ML SU İÇİN

Ama su vücudumuzun işlevlerini yerine getirebilmesi için temel ögelerdendir. Çünkü vücudumuzun yaklaşık %60'ı sudan oluşur. Bir insan yemek yemeden yaklaşık 2 ay yaşayabilir ancak susuz ortalama 1 hafta dayanabilir. Vücuttan %10 su kaybı gerçekleşmesi ölüme bile neden olabilir. Su kaybı yaşanmaması için günlük olarak kilo başına 35 ml su tüketilmelidir. Yani günlük su ihtiyacımıza ortalama 2,5-3 litre diyebiliriz. Su tüketiminizin yeterli olup olmadığını da idrar renginizden kontrol edebilirsiniz. İdrar renginiz koyuysa rengi açılana kadar su tüketiminizi artırmaya dikkat etmelisiniz.

BESİN ÇEŞİTLİLİĞİNİ DEĞERLENDİRİN

Bu aylarda mevsimler arası geçiş nedeniyle hem yaz, hem kış meyve-sebzeleri tezgahlarda yer alıyor. Meyve ve sebzeler posa içeriği yüksek besinler olduğu için gün içinde tok kalmanıza ve bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki vitamin ve minerallerin de metabolizmanız üzerinde düzenleyici olumlu etkileri vardır.

HAREKETSİZ KALMAYIN

YAZ aylarında denizde geçirilen vakitler, seyahatler veya akşam saatlerinde sahilde yapılan keyifli yürüyüşler sayesinde kışa göre daha hareketli bir dönem geçirdik. Havaların soğuması ile birlikte bu aktiviteler yerini daha çok evde veya kapalı alanlarda vakit geçirmeye bıraktığı için hareketsiz kalmanız hem kilonuzda artışa, hem de bağışıklığınızın düşmesine neden olabilir. Hayatınıza hareketlilik katmak için çalışırken masa başında kolay uygulayabileceğiniz birkaç egzersiz yapabilir veya işten, okuldan çıkışta eve yürüyerek gitmek tercih edilebilirsiniz.

ÖĞÜN DÜZENİNİ İHMAL ETMEYİN

ÖĞÜN atlamak kan şekerinin çok düşmesine neden olabilir. Öğün atladıktan sonra bir sonraki öğün sağlıklı ve yüksek kalorili olmasa bile kan şekeri bir anda hızlı bir şekilde yükselişe geçtiği için vücutta fazla miktarda insülin salınır. Salgılanan fazla insülin sonucu insülin direnci gelişebilir ve yağ oranının artmasını tetiklenir. Kışa güzel bir başlangıç yapmak istiyorsanız günlük hayatın koşturmacasına kapılıp öğünlerinizi ihmal etmemelisiniz.

BAĞIŞIKLIĞINIZI GÜÇLENDİRİN

MEVSİM geçişleri ani sıcaklık değişimleri nedeniyle veya bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle hastalıklara davetiye çıkarır. Bu dönemde vücut direncinizi arttırmak için antioksidanlardan zengin beslenilmelidir. Vücutta antioksidan olarak görev yapan vitaminlere A, C, E vitaminleri, minerallere selenyum ve çinko örnek verilebilir. A vitamininden zengin besinlere havuç, kayısı, kırmızı biber, ıspanak, balık, süt ve süt ürünleri örnek verilebilir. C vitamininden zengin besinlerde ilk sıralarda ise maydanoz, kivi, ananas, renkli biberler, turunçgiller yer alır.