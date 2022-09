Kapalı bypass ameliyatı ile 5 günde taburcu

İZMİR'DE yaşayan 72 yaşındaki Rıdvan Özhan'ın göğüs ağrısı şikayeti ile gittiği Özel Egepol Hastanesi'nde kalbe giden 3 ana damarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Özhan, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Veysel Şahin'in meme altına yapılan kesi ile yaptığı kapalı bypass operasyonu sonrasında, hızla eski sağlığına kavuştu. Doç. Dr. Şahin, bu yöntem sayesinde hastaların göğüs kemiğinin kesilmesine ve göğüs kafesinin tamamen açılmasına gerek kalmadan 2 haftada normal yaşantılarına dönebildiğini aktardı.

ÇABUK İYİLEŞME SAĞLIYOR

Küçük kesi meme altı operasyonu (Minimal invaziv/ kapalı) hakkında bilgi veren Doç. Dr. Veysel Şahin, "Meme altı baypas operasyonunda iman tahtası denilen göğüs kemiğinin kesilmesine ve göğüs kafesinin tamamen açılmasına ihtiyaç olmadan, meme altından yapılan 6-8 cm'lik küçük bir kesiyle operasyon gerçekleştiriliyor. Göğüs kafesini birleştiren iman tahtası kemiği kesilmediği için hastaların ameliyat sonrası iyileşme süresi de kısalıyor.

Kemik kesisi olmadığı ve cilt kesisi de çok daha az olduğu için yara daha çabuk iyileşiyor. Yara yeri enfeksiyonları da çok daha az görülüyor. Klasik yöntemle bypass ameliyatı geçiren hastalarda ise en erken 1,5-2 aylık bir süreden sonra normal yaşantısına dönebiliyor ancak meme altı bypass operasyonu geçiren bir hasta taburcu olduktan sonra yan yatabiliyor, araç kullanabiliyor ve 2 haftada normal yaşantısına dönebiliyor" diye konuştu.

TEŞEKKÜR ETTİ

AMELİYAT sonrası eski sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Rıdvan Özhan, göğüs ağrısı şikayeti ile hastaneye geldiğinde her an kalp krizi geçirme riskinin olduğunu, bu nedenle bir an önce ameliyat olmaya karar verdiğini ve sağlığına kavuşmasında kendisine yardımcı olan başta Doç. Dr. Veysel Şahin'e ve hastane personeline teşekkür ettiğini söyledi.

METİN BURMALI