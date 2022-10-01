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Haberler Sağlık Grip gibi başlıyor zatürreye dönüşüyor

Grip gibi başlıyor zatürreye dönüşüyor

Son haftalarda grip ve benzeri şikayetlerle gelen hastalarda zatürre vakalarının artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Şevket Özkaya, “Şikayetlerin devam etmesi ve iş, okul gibi günlük aktivitelerin yoğunluğu ile birlikte polikliniklerde ve acillerde bu uzamış grip benzeri tablonun sonrasında artmış zatürre vakaları ile karşı karşıyayız” dedi.

1.10.2022

Grip gibi başlıyor zatürreye dönüşüyor
Hava değişimi ile birlikte okulların da başlamasıyla son haftalarda grip ve benzeri vakalarda artış yaşandığı gözleniyor. Kovid-19 sonrası özellikle grip hastalığına karşı verilen hassasiyet sebebiyle Prof. Dr. Şevket Özkaya bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip ve benzeri şikayetlerle gelen kişilerde hastalığın uzun süre devam ettiğini ve gün geçtikçe artan zatürre vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

EBEVEYNLERE BULAŞIYOR
Ayrıca okulların açılması ile son günlerde okula giden çocukları olan anne ve babaların hastalanmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, kliniklerde bu hastaların oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, "Çocuklar hastalığı bir iki günde atlatırken anne ve babalarına bulaştırarak günlerce öksürük başta olmak üzere uzamış şikâyetlere neden olmaya başladı" diye konuştu. Zatürre vakalarındaki artış dolayısıyla zamanlamanın önemine değinen Özkaya, "Zatürre aşılarının her yıl değil, kronik ve riskli olan gruplarda en az 5 yılda bir yapılması gerekmektedir" dedi.

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