Grip gibi başlıyor zatürreye dönüşüyor

Hava değişimi ile birlikte okulların da başlamasıyla son haftalarda grip ve benzeri vakalarda artış yaşandığı gözleniyor. Kovid-19 sonrası özellikle grip hastalığına karşı verilen hassasiyet sebebiyle Prof. Dr. Şevket Özkaya bilgilendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Şevket Özkaya, grip ve benzeri şikayetlerle gelen kişilerde hastalığın uzun süre devam ettiğini ve gün geçtikçe artan zatürre vakaları ile karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



EBEVEYNLERE BULAŞIYOR

Ayrıca okulların açılması ile son günlerde okula giden çocukları olan anne ve babaların hastalanmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Özkaya, kliniklerde bu hastaların oluşturduğu yoğunluğa dikkat çekti. Prof. Dr. Özkaya, "Çocuklar hastalığı bir iki günde atlatırken anne ve babalarına bulaştırarak günlerce öksürük başta olmak üzere uzamış şikâyetlere neden olmaya başladı" diye konuştu. Zatürre vakalarındaki artış dolayısıyla zamanlamanın önemine değinen Özkaya, "Zatürre aşılarının her yıl değil, kronik ve riskli olan gruplarda en az 5 yılda bir yapılması gerekmektedir" dedi.

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