Glutensiz etiketli ürünlerde tehlike!

MERSİN Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde Güler Atasoy ve Mahir Turhan tarafından gerçekleştirilen "Glutensiz Gıdalarda Fiyat ve Gluten Araştırması" sonuçlarına göre; üzerinde "glutensiz" ibaresi bulunan 200 paketli ürünün yüzde 17,5'inde FDA'nın sınırı olan 20 ppm'den (milyonda 20 oranından) fazla gluten bulunuyor. Araştırmada bir diğer dikkat çeken noktanınsa karabuğdaylı glutensiz gıdalardaki risk olduğu görülüyor. Analiz sonuçlarına göre glutensiz olarak satılan ve karabuğday içeren paketli ürünlerin yüzde 57'sinin "glutensiz" beyanı gerçeği yansıtmıyor. Uzmanlar, bu durumun ürünlerin üretim aşamasında glutenle temas etmesi durumunda ortaya çıkan çapraz bulaş nedeniyle gerçekleştiğini belirtiyor.

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