Hayatınızdan tatlıyı değil şekeri çıkarın

Beyaz şekerin sağlığımıza zararlarını artık hepimiz çok iyi biliyoruz ancak hayatımızdan da bir türlü çıkaramıyoruz. Sağlığınızı korurken tatlı yemekten de vazgeçemiyorsanız şeker kamışı suyu, bal, agave, stevia, hurma ve akçaağaç şurubu gibi doğal alternatifleri tercih edebilirsiniz...

PANELA

MEYVE suyunun kahverengi şekere dönüştüğü saflaştırma işleminden önce bir kurutma işlemine tabi tutulan şeker kamışı suyu panela özellikle Latin Amerika'da tatlandırıcı olarak kullanılır. Bal gibi olumlu etkilerine sahip olan panela; soğuk algınlığı, grip, boğaz ağrısı şikayetlerine oldukça iyi gelmektedir. Normal beyaz şekerin içermediği kalsiyum, potasyum gibi önemli mineralleri de içerir.

HURMA ŞEKERİ

ÖĞÜTÜLEN ve toz haline getirilen hurma; lif, magnezyum, demir ve vitamin B6 açısından oldukça zengindir. Hurma şekeri hurma tozu olarak da bilinir ve özellikle çay, süt gibi içecekleri tatlandırmak için idealdir.

BAL

BAL, içine konulduğu çayın, tatlının hatta yemeklerin tadına tat katmasından da öte çok besleyicidir. Doğal bir antibiyotik ve antiseptiktir. Vücudu güçlendirir, enerji verir, idrar söktürücü etkisi vardır. Tükettiğiniz balın işlenmiş ve organik olmayan balları tüketmemek bu noktada çok ama çok önemli.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBU

ÖZELLİKLE Kanada ve ABD'de yaygın olarak kullanılan akçaağaç şurubu oldukça faydalı bir besin ve tatlandırıcıdır. Cildin yapısını onarır, kemikleri güçlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

ESMER ŞEKER

ESMER şeker için doğal ve beyaz şekerden kesinlikle daha faydalıdır diyemeyiz ancak esmer şekerde, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, B vitamileri gibi vücuda oldukça yararlı vitaminler bulunmaktadır. Saymış olduğumuz bu mineral ve vitaminler beyaz şekerde bulunmamaktadır. Kalorisi de beyaz şekere göre çok az da olsa düşüktür.

AGAVE ŞURUBU

AGAVE şurububir kaktüs türünden elde edilir. Bu tatlandırıcının da görüntüsü bala benzer ancak daha aromasız bir tadı vardır. Şeker hastaları için en uygun tatlandırıcılardan birisidir.

STEVİA

STEVİA, Paraguay'dan dünyaya yayılan bir tatlandırıcıdır. Doğal olması sebebiyle çok faydalıdır. Tansiyonu dengeler, ağız içi yaralarını iyileştirir ve sindirim siteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur. Stevia'nın neredeyse hiç kalori içermeyen yapısı diyet yapanların en yakın arkadaşı olma niteliğindedir.